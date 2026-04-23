Челси должен выплатить тренеру космическую сумму после увольнения

Решение «Челси» расторгнуть контракт с главным тренером Лиамом Росеньором обойдется клубу в рекордную сумму отступных.

По данным британских СМИ, компенсация специалисту может составить около 24 миллионов фунтов стерлингов.

Специалист подписал долгосрочный контракт с лондонцами лишь в январе, рассчитанный на шесть лет, а его годовая зарплата составляет примерно 4 млн фунтов. Именно это и формирует потенциальный объем выплат в случае досрочного расторжения контракта.

В то же время отмечается, что окончательная сумма может быть меньше – в договоре могут быть прописаны пункты, позволяющие клубу снизить финансовые обязательства.