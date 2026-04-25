МАРКЕВИЧ: «Никто не хотел проигрывать, но просто команда по классу лучше»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о недавнем матче чемпионата Украины между «Шахтером» и «Полесьем» (1:0).

«Никто не хотел проигрывать, но просто «Шахтер» – команда класса выше, я считаю, что они заслуженно победили», – сказал Мирон Маркевич.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».