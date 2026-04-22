22 апреля 2026, 21:42 |
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва

Тренер признался, что пока не о чем говорить

УАФ. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал слухи о возможном назначении на должность главного тренера сборной Украины.

«Как воспринимаю слухи о сборной? Пока не о чем говорить», – лаконично ответил Маркевич.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

По теме:
«Чего ты прячешься?» Виктор Леоненко жестко разнес Реброва после увольнения
Сборная Украины до осени проведет один матч, известен соперник
Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Футбол | 22 апреля 2026, 09:12 18
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины

Ребров может остаться в команде

Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Футбол | 22 апреля 2026, 13:41 16
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник

Мирон Маркевич возглавит национальную команду после ухода Сергея Реброва

У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22.04.2026, 08:29
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Футбол | 22.04.2026, 19:13
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Футбол | 22.04.2026, 19:47
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
діду вже 75 років.
нах.. треба старих пердунів тривожити.
бо буде як з Луческу...
Популярные новости
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 5
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27
Бокс
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 23
Футбол
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 32
Футбол
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 8
Футбол
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 26
Футбол
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
21.04.2026, 09:28
Бокс
