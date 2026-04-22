Ангелина Калинина – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступленя на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В первом раунде основной сетки украинки, которая преодолела квалификацию, сыграет с Камиллой Рахимовой (Узбекистан, WTA 73). Поединок начнется ориентироовчно в 16:05 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Ангелины.

Победительница поединка в 1/32 финала встретится с 23-й сеяной Марией Боузковой.

