Ангелина Калинина – Камилла Рахимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде

22 апреля, в первом круге грунтового турнира в Мадриде, свой матч проведут Ангелина Калинина (WTA 110) – Камилла Рахимова (WTA 73).

Встреча начнется 22 апреля в 16:00 по Киеву.

Ангелина Калинина

Статистика украинки в этом году впечатляет, особенно в матчах на грунте у нее 22 победы в 25 матчах. Калинина сыграла на трех челленджерах кряду в Анталии, два из них выиграла, а на одном уступила в финале. Сначала сезона спортсменка поднялась на 17 строчек в рейтинге, однако, пока до первой сотни не добралась.

В Мадриде Ангелина уже успела себя показать, так как провела два матча в квалификации, где сначала легко разобралась с испанкой Бассольс – 6:2, 6:1. Настоящим испытанием стал матч против экс-звезды мирового тенниса Слоан Стивенс, пришлось даже отыграть матчбол во второй партии, но в итоге украинка праздновала победу 2:6, 7:6, 6:2.

Камилла Рахимова

О Рахимовой больше говорили из-за смены спортивного гражданства в конце прошлого года, из «нейтралки» она превратилась в теннисистку из Узбекистана. Статистика спортсменки не впечатляет, всего 10 побед при 11 поражениях в текущем сезоне, при этом теннисистка поднялась на 24 позиции в мировом рейтинге.

На грунте Рахимова провела всего два матче, на турнире в Руане, где недавно был исторический украинский финал, там была победа против американки Калиевой – 6:3, 7:6, а также поражение от другой представительницы США Ли Энн – 6:4, 2:6, 3:6.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой всего раз, пять лет назад, но это был финал турнира ITF в Загребе, тогда украинка одержала уверенную победу – 6:1, 6:3.

Прогноз

Спортсменкам дают примерно равные шансы на успех, здесь действительно будет непредсказуемый матч. Украинка провела на порядок больше матчей на грунте в этом сезоне, в этом ее главное преимущество.

Сыграют две крепкие теннисистки, все могут решить несколько ключевых розыгрышей. Я думаю, покрытие имеет значение, Калинина точно привыкла, поэтому поставлю на ее победу за 1,8.