  Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03 мая 2026, 05:02 |
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»

Знаменитый тренер не хочет видеть иностранного специалиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кварцяный

Известный тренер Виталий Кварцяный объяснил, почему не хочет видеть наставником сборной Украины иностранного специалиста.

– А как вы считаете, нужно ли УАФ рассматривать кандидатуры иностранных тренеров?

– Я против этого. Сейчас иностранные тренеры вряд ли смогут добиться результата со сборной Украины. У них нет той ментальности, которая есть у украинских специалистов в условиях войны. Нужно общаться с тренерами украинских клубов, находиться в стране, учитывать различные футбольные нюансы, потому что это влияет на организованность сборной Украины.

Тем более, они не знают украинского языка, это все влияет на будущие результаты. Иностранный тренер не сможет донести истину до футболистов. На такие эксперименты нет времени, все будут ждать положительных результатов в Лиге наций против Венгрии, Северной Ирландии и Грузии.

