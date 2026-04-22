Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины

Сегодня стало известно, что Сергей Ребров покинул пост наставника сборной Украины. О возможных кандидатах на вакантную должность в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал известный специалист Виталий Кварцяный.

– Сразу отмечу, что этим наставником должен стать украинский наставник, – сказал Кварцяный. – Среди главных претендентов я бы назвал Мирона Маркевича и Олега Лужного.

Что касается Мирона Богдановича, то это настоящий патриот своей страны, который 100% душой и телом за национальную команду. Я уверен, что резерв у него есть. Этот человек разбирается в футболе. Он говорит мало, но много делает. У этого специалиста за спиной очень большой опыт, что в нынешней ситуации очень важно.

Уверен, что и Лужный готов к этому вызову. В футболе он знает все. Будучи футболистом Лужный четыре года играл под руководством Арсена Венгера, выступал в одной команде с игроками сборной Англии и других стран. Лужный имеет авторитет, он честен, принципиальный и всегда требует от футболистов дисциплины на футбольном поле.

Лужный и в «Динамо» должен был стать главным тренером, но ему предпочли Семина, потом Газзаева, снова Семина, а с Олегом обошлись некорректно. В общем этот специалист знает в футболе все нюансы. Не зря он 10 лет отыграл в «Динамо» и на своем пути видел все.

Поэтому в качестве претендентов на пост главного тренера сборной Украины я в один ряд ставлю Мирона Маркевича и Олега Лужного.