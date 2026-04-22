Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22 апреля 2026, 14:51 | Обновлено 22 апреля 2026, 15:19
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины

Авторитетный специалист считает, что национальную команду должен возглавить отечественный специалист

22 апреля 2026, 14:51 | Обновлено 22 апреля 2026, 15:19
2383
6 Comments
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Динамо. Виталий Кварцяный

Сегодня стало известно, что Сергей Ребров покинул пост наставника сборной Украины. О возможных кандидатах на вакантную должность в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал известный специалист Виталий Кварцяный.

– Сразу отмечу, что этим наставником должен стать украинский наставник, – сказал Кварцяный. – Среди главных претендентов я бы назвал Мирона Маркевича и Олега Лужного.

Что касается Мирона Богдановича, то это настоящий патриот своей страны, который 100% душой и телом за национальную команду. Я уверен, что резерв у него есть. Этот человек разбирается в футболе. Он говорит мало, но много делает. У этого специалиста за спиной очень большой опыт, что в нынешней ситуации очень важно.

Уверен, что и Лужный готов к этому вызову. В футболе он знает все. Будучи футболистом Лужный четыре года играл под руководством Арсена Венгера, выступал в одной команде с игроками сборной Англии и других стран. Лужный имеет авторитет, он честен, принципиальный и всегда требует от футболистов дисциплины на футбольном поле.

Лужный и в «Динамо» должен был стать главным тренером, но ему предпочли Семина, потом Газзаева, снова Семина, а с Олегом обошлись некорректно. В общем этот специалист знает в футболе все нюансы. Не зря он 10 лет отыграл в «Динамо» и на своем пути видел все.

Поэтому в качестве претендентов на пост главного тренера сборной Украины я в один ряд ставлю Мирона Маркевича и Олега Лужного.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Який нахрєн Лужний???
Кварцяний назвав майже ідеальний варіант на сьогоднішній день. От би ще Лужного в помічники до Богдановича. Він би навів порядок в роздягальні. 
заЛужний
Чомусь згадується чи то приказка чи то прикол про вибір між тим, яке лайно смачніше, собаче чи коров'яче.
Це називається тихе лобіювання окремих фахівців. 
Ніяких Дирявих сердець! Вже було цього лайна достатньо. Вже бачимо результат і у федерації і у збірній і у Дєрьнамо 🤮 скрізь де серця, скрізь ганьба і лайно 👌
