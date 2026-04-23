  4. Леоненко рассказал, кто виноват в провале сборной Украины. Не только Ребров
23 апреля 2026, 16:16
Леоненко рассказал, кто виноват в провале сборной Украины. Не только Ребров

Бывший футболист киевского «Динамо» оценил работу 51-летнего специалиста во главе «сине-желтых»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил работу теперь уже экс-тренера сборной Украины Сергея Реброва, который покинул свою должность по договоренности с УАФ:

«Проблема там не только в Реброве. Вы видите: проблемы с созданием моментов как были, так и остались. Вот если вспомнить, какая игра сборной была действительно хорошей?

Наверное, только когда победили Исландию 5:3, хотя и там счет мог быть 5:5. Это единственная игра, где были моменты и голы. Но если есть проблемы с моментами, нужно сразу задуматься.

Здесь нельзя вешать все на одного Реброва. Я бы распределил ответственность: 60% – вина Реброва, 40% – футболистов. Также не нужно забывать о Шевченко, болельщиках и экспертах, которые все как один визжали, что «Ребров – это мессия для сборной».

Итог мы увидели! Так что виноват не только Ребров, а много-много других людей.

У нас уже забыли, что из команды слепили звезду. Вернее, футболисты сами себя назначили звездами, но не играют на хорошем уровне. У нас лидеры просто не тянут команду!» – остался недоволен Леоненко.

сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Сергей Ребров Андрей Шевченко Виктор Леоненко отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Народный депутат удивил заявлением после ухода Реброва из сборной Украины
Николай Тищенко поддержал украинского тренера

в нас одна проблема що ніхто сам добровільно не йде у відставку
Пане Вікторе, ну ви краще за мене знаєте, що тренер не здатний вмовити ВАас грати, на максімум, якщо Ви самі не бажаєте або не вмієте. Лобан міг згвалтувати всіх, тому  сиділи на базі а Він їх трахав як хотів. Все. Чи мождиво це сьогодні? Ні. Бо кожне гівно, так званий футболіст має свої плани і чхати хотів на все інше. Беріть ярмо - вигнали з клубів АПЛ, вигнали з ОАЄ, пригріли в ДК, бо суркісятам потрібен черновий керівник, він же й сплавив Сашо і сплавить далі інших. До поки таке гівно, разом з суркісятами та шевами (гівно такого ж штибу) у нас  футболі ми в жопі.  
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
