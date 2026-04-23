Леоненко рассказал, кто виноват в провале сборной Украины. Не только Ребров

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил работу теперь уже экс-тренера сборной Украины Сергея Реброва, который покинул свою должность по договоренности с УАФ:

«Проблема там не только в Реброве. Вы видите: проблемы с созданием моментов как были, так и остались. Вот если вспомнить, какая игра сборной была действительно хорошей?

Наверное, только когда победили Исландию 5:3, хотя и там счет мог быть 5:5. Это единственная игра, где были моменты и голы. Но если есть проблемы с моментами, нужно сразу задуматься.

Здесь нельзя вешать все на одного Реброва. Я бы распределил ответственность: 60% – вина Реброва, 40% – футболистов. Также не нужно забывать о Шевченко, болельщиках и экспертах, которые все как один визжали, что «Ребров – это мессия для сборной».

Итог мы увидели! Так что виноват не только Ребров, а много-много других людей.

У нас уже забыли, что из команды слепили звезду. Вернее, футболисты сами себя назначили звездами, но не играют на хорошем уровне. У нас лидеры просто не тянут команду!» – остался недоволен Леоненко.