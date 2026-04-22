Известный украинский клуб собирает донаты, чтобы не исчезнуть

Полтавская «Ворскла» выступила с официальным обращением к своим болельщикам:

«Друзья, не будем скрывать: сейчас наступил один из самых сложных периодов в истории клуба. «Ворскла» нуждается в финансовой поддержке уже сейчас, чтобы продолжить свою работу!

Мы также работаем над тем, чтобы привлечь стратегического партнера и инвестора для клуба. Но это процесс, который требует времени. А «Ворскле» нужна поддержка уже сегодня.

«Ворскла» – это больше, чем команда. Это сердце Полтавы. Это тысячи детских мечтаний в нашей школе. Это годы борьбы, побед и людей, которые живут этим клубом. Именно поэтому мы открываем Банк поддержки. Сегодня каждый донат – это не просто помощь. Это возможность для клуба удержаться и двигаться дальше уже сейчас.

Сейчас «Ворскле» нужны свои. И именно сейчас мы можем показать, что значит быть вместе!»

Ранее руководство «Ворсклы» встретилось с депутатами.