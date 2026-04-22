«Атмосфера недоверия». Легенда Шахтера прокомментировал отставку Реброва

22 апреля 2026, 15:48 |
Александр Сопко считает, что продолжение сотрудничества было невозможным

УАФ. Сергей Ребров

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал отставку главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва:

«Вечных тренеров нет нигде, ни в клубах, ни в сборных. Общественность требовала этого раньше, давление нарастало все время и сформировалось вокруг него. Возможно, где-то незаслуженно, а где-то вполне справедливо. Такая атмосфера недоверия, какого-то недовольства и постоянной критики. И дальше работать в такой ситуации, я считаю, нельзя.

Результат – это самое главное в любой тренерской работе. Результат сборной часто складывается не только из готовности, не только из тренерского гения. Это зависит и от подбора футболистов конкретно к какому-то решающему матчу. Зависит от удачи, в какой-то мере, от везения. Ну и зависит еще и от соперника. Насколько соперник сегодня конкретно в этот момент будет более мотивирован, более подготовлен. Это специфика тренера сборной.

Ажиотаж вокруг сборной на фоне неопределенности, недосказанности, закрытости – было непонятно, что там происходит. Больше было слухов, больше инсайдов. Часто неверных. Я думаю, это больше упрек в адрес федерации. Федерация закрылась в этом узком кругу своих нескольких менеджеров и вела всю эту политику. Было ощущение, что федерация и сборная – это акционерное общество, закрытое от глаз всех остальных. Что происходит внутри, никто ничего не знал».

