  4. ЖДАНОВ: «Бойцовского нрава Чернигову в полуфинале Кубка будет недостаточно»
Кубок Украины
22 апреля 2026, 13:46 | Обновлено 22 апреля 2026, 13:47
ЖДАНОВ: «Бойцовского нрава Чернигову в полуфинале Кубка будет недостаточно»

Экс-капитан Металлиста 1925 дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Украины

22 апреля 2026, 13:46 | Обновлено 22 апреля 2026, 13:47
Бывший капитан «Металлиста 1925» Александр Жданов эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на полуфинальный матч Кубка Украины харьковской команды с «Черниговом», который пройдет в Житомире 22 апреля.

«Сейчас я тренирую «Подолье», и как раз в последнем туре Первой лиги мы принимали «Чернигов», для которого это была генеральная репетиция перед противостоянием с харьковчанами. Следует отдать должное «горожанам» за характер, они обучены, чувствуется тренерская рука Валерия Черного, однако этого будет мало, чтобы оказать достойное сопротивление «Металлисту 1925».

К тому же у харьковчан более сбалансированный состав, в каждом звене есть лидеры, которые в нужный момент могут добавить. Также важно, что в действиях подопечных Младена Бартуловича появилась уверенность в своих силах. Это весомый козырь.

Поэтому мой прогноз – 3:0 в пользу «Металлиста 1925».

Поединок «Металлист 1925» – «Чернигов» начнется сегодня в 18.00.

Ранее Александр Призетко очертил проблему «Металлиста 1925» перед матчем против «Чернигова».

Андрей Писаренко Sport.ua
