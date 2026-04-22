Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Призетко обозначил проблему Металлиста 1925 перед матчем против Чернигова
Кубок Украины
22 апреля 2026, 10:07
Тренер считает, что харьковская команда – очевидный фаворит встречи

УАФ. Александр Призетко

Известный украинский тренер Александр Призетко дал прогноз на полуфинальный матч Кубка Украины между ФК «Чернигов» и харьковским «Металлистом 1925».

«Здесь не нужно быть великим прогнозистом, фаворит совершенно очевиден – это «Металлист 1925». Но, опять же, бывают сюрпризы. ФК «Чернигов» – достойная команда, несмотря на их тяжелое турнирное положение в Первой лиге. Как говорится, это кубковое противостояние: на один матч команда может собраться, показать свой лучший футбол и добиться результата. Поэтому, хотя фаворит однозначен, в футболе, и в Кубке в частности, случается всякое.

Знаете, с одной стороны, смотришь на турнирную таблицу – результат вроде бы есть. Команда борется в верхней ее части. Но что касается атакующих действий, я считаю, что «Металлист 1925» должен показывать несколько иной футбол, потому что они создают очень мало моментов. Мы видим эти победы со счетом 1:0, когда голы забиваются на 89-й или 90-й минутах. То есть команда играет исключительно на результат.

Возможно, они именно так и хотят играть, но с теми финансовыми возможностями и подбором исполнителей, которые есть у «Металлиста 1925», в нашем чемпионате хотелось бы видеть от них более яркий и агрессивный футбол, с большим количеством моментов. А так, создается впечатление, что достигнутый результат их пока вполне устраивает», – сказал Призетко.

Матч «Металлист 1925» – «Чернигов» состоится сегодня, 22 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
В Кубке всякое случается. Прогноз на матч Металлист 1925 – Чернигов
Металлист 1925 – Чернигов. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Коуч Буковины объяснил поражение от Динамо, сказав о скандальном голе
Александр Призетко Чернигов Металлист 1925 Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Бокс | 21 апреля 2026, 09:28 0
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»

Боксер – о возможной трилогии с Фьюри

Ламин ЯМАЛЬ: «Это трудно осознать, но мне же всего 18 лет»
Футбол | 22 апреля 2026, 08:32 0
Ламин ЯМАЛЬ: «Это трудно осознать, но мне же всего 18 лет»
Ламин ЯМАЛЬ: «Это трудно осознать, но мне же всего 18 лет»

Испанец рассказал о нынешнем поколении футболистов

«Куда ты детям ломаешь психику?» Козловский уничтожил Рух
Футбол | 21.04.2026, 09:42
«Куда ты детям ломаешь психику?» Козловский уничтожил Рух
«Куда ты детям ломаешь психику?» Козловский уничтожил Рух
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22.04.2026, 08:29
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
В УАФ определили, какой национальности будет тренер сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 07:42
В УАФ определили, какой национальности будет тренер сборной Украины
В УАФ определили, какой национальности будет тренер сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 23
Футбол
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 9
Футбол
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
20.04.2026, 09:02 11
Футбол
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем