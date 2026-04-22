Призетко обозначил проблему Металлиста 1925 перед матчем против Чернигова

Известный украинский тренер Александр Призетко дал прогноз на полуфинальный матч Кубка Украины между ФК «Чернигов» и харьковским «Металлистом 1925».

«Здесь не нужно быть великим прогнозистом, фаворит совершенно очевиден – это «Металлист 1925». Но, опять же, бывают сюрпризы. ФК «Чернигов» – достойная команда, несмотря на их тяжелое турнирное положение в Первой лиге. Как говорится, это кубковое противостояние: на один матч команда может собраться, показать свой лучший футбол и добиться результата. Поэтому, хотя фаворит однозначен, в футболе, и в Кубке в частности, случается всякое.

Знаете, с одной стороны, смотришь на турнирную таблицу – результат вроде бы есть. Команда борется в верхней ее части. Но что касается атакующих действий, я считаю, что «Металлист 1925» должен показывать несколько иной футбол, потому что они создают очень мало моментов. Мы видим эти победы со счетом 1:0, когда голы забиваются на 89-й или 90-й минутах. То есть команда играет исключительно на результат.

Возможно, они именно так и хотят играть, но с теми финансовыми возможностями и подбором исполнителей, которые есть у «Металлиста 1925», в нашем чемпионате хотелось бы видеть от них более яркий и агрессивный футбол, с большим количеством моментов. А так, создается впечатление, что достигнутый результат их пока вполне устраивает», – сказал Призетко.

Матч «Металлист 1925» – «Чернигов» состоится сегодня, 22 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.