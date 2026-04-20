Металлист 1925 нацелился на полузащитника Динамо и еще пятерых футболистов

Харьковский «Металлист 1925» определился с приоритетами во время трансферного окна после завершения сезона 2025/26 – клуб намерен серьезно усилиться для борьбы за самые высокие места.

Представитель Украинской Премьер-лиги составил шорт-лист, в который вошли пять футболистов, которые выступают в местном чемпионате, и голкипер из израильской команды:

вратарь Георгий Ермаков (Маккаби Хайфа)

вратарь Денис Марченко (Оболонь)

защитник Иван Дибанго (Кривбасс)

полузащитник Петар Мичин (Заря)

полузащитник Александр Яцык (Динамо Киев)

вингер Глейкер Мендоса (кривбасс)

Этот список не является окончательным, так как харьковская команда регулярно мониторит трансферный рынок в поисках футболистов, которые могли бы усилить команду Младена Бартуловича.