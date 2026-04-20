Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 нацелился на полузащитника Динамо и еще пятерых футболистов
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 11:22 |
193
0

Металлист 1925 нацелился на полузащитника Динамо и еще пятерых футболистов

Яцык, Мендоса, Дибанго, Мичин, Ермаков и Марченко находятся в шорт-листе харьковского клуба

ФК Динамо Киев. Александр Яцык

Харьковский «Металлист 1925» определился с приоритетами во время трансферного окна после завершения сезона 2025/26 – клуб намерен серьезно усилиться для борьбы за самые высокие места.

Представитель Украинской Премьер-лиги составил шорт-лист, в который вошли пять футболистов, которые выступают в местном чемпионате, и голкипер из израильской команды:

  • вратарь Георгий Ермаков (Маккаби Хайфа)
  • вратарь Денис Марченко (Оболонь)
  • защитник Иван Дибанго (Кривбасс)
  • полузащитник Петар Мичин (Заря)
  • полузащитник Александр Яцык (Динамо Киев)
  • вингер Глейкер Мендоса (кривбасс)

Этот список не является окончательным, так как харьковская команда регулярно мониторит трансферный рынок в поисках футболистов, которые могли бы усилить команду Младена Бартуловича.

Николай Тытюк Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем