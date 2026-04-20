Металлист 1925 нацелился на полузащитника Динамо и еще пятерых футболистов
Яцык, Мендоса, Дибанго, Мичин, Ермаков и Марченко находятся в шорт-листе харьковского клуба
Харьковский «Металлист 1925» определился с приоритетами во время трансферного окна после завершения сезона 2025/26 – клуб намерен серьезно усилиться для борьбы за самые высокие места.
Представитель Украинской Премьер-лиги составил шорт-лист, в который вошли пять футболистов, которые выступают в местном чемпионате, и голкипер из израильской команды:
- вратарь Георгий Ермаков (Маккаби Хайфа)
- вратарь Денис Марченко (Оболонь)
- защитник Иван Дибанго (Кривбасс)
- полузащитник Петар Мичин (Заря)
- полузащитник Александр Яцык (Динамо Киев)
- вингер Глейкер Мендоса (кривбасс)
Этот список не является окончательным, так как харьковская команда регулярно мониторит трансферный рынок в поисках футболистов, которые могли бы усилить команду Младена Бартуловича.
