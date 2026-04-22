Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Владелец Лестера выступил с заявлением после вылета клуба в третий дивизион
22 апреля 2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Владелец «Лестера» Аяватт Сривадханапрабха прокомментировал вылет команды в третий английский дивизион:

«Вылет в Лигу 1 теперь подтвержден. Как председатель клуба, ответственность за это лежит на мне. Оправданий нет.

Мы пережили самые высокие взлеты и теперь самые низкие падения, и боль разделяют все. Я искренне сожалею о разочаровании, которое мы вызвали. Я понимаю силу чувств среди наших болельщиков, и мы не принимаем вашу поддержку как должное, особенно в такие моменты.

Наше внимание теперь сосредоточено на том, что будет дальше. Мы примем необходимые решения, чтобы двигать клуб вперед, работая вместе над восстановлением, улучшением и возвращением стандартов, ожидаемых от «Лестер Сити». Наша цель ясна — решительно отреагировать и бороться, чтобы снова двигать этот клуб вперед.

Мы встретим это лицом к лицу. Мы продолжим идти вперед. Вместе».

Дмитрий Вус Источник: ФК Лестер
