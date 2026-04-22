Владелец Лестера выступил с заявлением после вылета клуба в третий дивизион
Аяватт Сривадханапрабха намерен помочь клубу вернуться на вершину
Владелец «Лестера» Аяватт Сривадханапрабха прокомментировал вылет команды в третий английский дивизион:
«Вылет в Лигу 1 теперь подтвержден. Как председатель клуба, ответственность за это лежит на мне. Оправданий нет.
Мы пережили самые высокие взлеты и теперь самые низкие падения, и боль разделяют все. Я искренне сожалею о разочаровании, которое мы вызвали. Я понимаю силу чувств среди наших болельщиков, и мы не принимаем вашу поддержку как должное, особенно в такие моменты.
Наше внимание теперь сосредоточено на том, что будет дальше. Мы примем необходимые решения, чтобы двигать клуб вперед, работая вместе над восстановлением, улучшением и возвращением стандартов, ожидаемых от «Лестер Сити». Наша цель ясна — решительно отреагировать и бороться, чтобы снова двигать этот клуб вперед.
Мы встретим это лицом к лицу. Мы продолжим идти вперед. Вместе».
Following confirmation of Leicester City’s relegation to League One, Chairman Aiyawatt Srivaddhanaprabha has issued the following statement:— Leicester City (@LCFC) April 21, 2026
To our fans,
Relegation to League One is now confirmed. As Chairman, that responsibility sits with me. There are no excuses.
We have… pic.twitter.com/rKzmniJ34G
