Владелец Лестера выступил с заявлением после вылета клуба в третий дивизион

Владелец «Лестера» Аяватт Сривадханапрабха прокомментировал вылет команды в третий английский дивизион:

«Вылет в Лигу 1 теперь подтвержден. Как председатель клуба, ответственность за это лежит на мне. Оправданий нет.

Мы пережили самые высокие взлеты и теперь самые низкие падения, и боль разделяют все. Я искренне сожалею о разочаровании, которое мы вызвали. Я понимаю силу чувств среди наших болельщиков, и мы не принимаем вашу поддержку как должное, особенно в такие моменты.

Наше внимание теперь сосредоточено на том, что будет дальше. Мы примем необходимые решения, чтобы двигать клуб вперед, работая вместе над восстановлением, улучшением и возвращением стандартов, ожидаемых от «Лестер Сити». Наша цель ясна — решительно отреагировать и бороться, чтобы снова двигать этот клуб вперед.

Мы встретим это лицом к лицу. Мы продолжим идти вперед. Вместе».