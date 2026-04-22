ВИДЕО. Что произошло? Звезда Реала прямо на поле наехал на Лунина
Украинцу досталось от Антонио Рюдигера
Между украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным и его немецким одноклубником Антонио Рюдигером произошел небольшой конфликт во время матча 33-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (2:1).
Причиной инцидента стала не слишком уверенная игра 27-летнего голкипера во время подачи углового. Андрей не смог отбить мяч, пролетавший мимо него в опасном расстоянии от ворот, и упал на газон.
Украинцу сразу досталось от Рюдигера, который не стал сдерживать эмоции. Немец начал агрессивно размахивать руками и что-то говорить вратарю, который тоже активно жестикулировал.
Через несколько мгновений к Андрею подошел капитан «сливочных» Дани Карвахаль. Он протянул голкиперу свою руку и помог ему подняться на ноги. Рюдигер подошел к стойке ворот и ударил ее.
Ранее Лунин услышал неутешительные новости о своем будущем.
Rudigar vex Lunin on his poor attempt to saving a corner kick. He's right though, Lunin is not helping at all pic.twitter.com/UIwGO8maTe— AdjeiBaron🤍🇬🇭 (@Adjei_Baron1) April 21, 2026
