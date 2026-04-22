  ВИДЕО. Что произошло? Звезда Реала прямо на поле наехал на Лунина
22 апреля 2026, 11:19 | Обновлено 22 апреля 2026, 11:21
ВИДЕО. Что произошло? Звезда Реала прямо на поле наехал на Лунина

Украинцу досталось от Антонио Рюдигера

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Между украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным и его немецким одноклубником Антонио Рюдигером произошел небольшой конфликт во время матча 33-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (2:1).

Причиной инцидента стала не слишком уверенная игра 27-летнего голкипера во время подачи углового. Андрей не смог отбить мяч, пролетавший мимо него в опасном расстоянии от ворот, и упал на газон.

Украинцу сразу досталось от Рюдигера, который не стал сдерживать эмоции. Немец начал агрессивно размахивать руками и что-то говорить вратарю, который тоже активно жестикулировал.

Через несколько мгновений к Андрею подошел капитан «сливочных» Дани Карвахаль. Он протянул голкиперу свою руку и помог ему подняться на ноги. Рюдигер подошел к стойке ворот и ударил ее.

Ранее Лунин услышал неутешительные новости о своем будущем.

Винисиус забил 150-й гол в карьере
Барселона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Сельта
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Ла Лига Дани Карвахаль Реал - Алавес Андрей Лунин Антонио Рюдигер
Антон Романенко Источник: X (Twitter)
Под Лигу чемпионов. Шахтер уже готовит усиление состава
В УАФ сделали заявление о будущем тренере сборной Украины
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Комментарии 5
Повністю підтримуючи Рюдігера в цьому епізоді. У Луніна що ноги приклеєні до газону? 
Припускаю, що Лунін поцікавився з ким (і у що взагалі) грав Рюдігер в даному епізоді. 
Лунін ловив метелика. 
Рюдигер неадекват. Лунин всё правильно делал,набегал соперник.
Там довольно сложно было. Два игрока набегало на мяч и заслоняли обзор
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
20.04.2026, 08:02 3
Бокс
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
21.04.2026, 12:31 3
Бокс
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 9
Футбол
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 12
Футбол
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
20.04.2026, 14:49
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 5
Футбол
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
