ВИДЕО. Что произошло? Звезда Реала прямо на поле наехал на Лунина

Между украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным и его немецким одноклубником Антонио Рюдигером произошел небольшой конфликт во время матча 33-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (2:1).

Причиной инцидента стала не слишком уверенная игра 27-летнего голкипера во время подачи углового. Андрей не смог отбить мяч, пролетавший мимо него в опасном расстоянии от ворот, и упал на газон.

Украинцу сразу досталось от Рюдигера, который не стал сдерживать эмоции. Немец начал агрессивно размахивать руками и что-то говорить вратарю, который тоже активно жестикулировал.

Через несколько мгновений к Андрею подошел капитан «сливочных» Дани Карвахаль. Он протянул голкиперу свою руку и помог ему подняться на ноги. Рюдигер подошел к стойке ворот и ударил ее.

Ранее Лунин услышал неутешительные новости о своем будущем.