Росеньора подставили. 13 мыслей о матче Брайтона и Челси

После победы над «Челси» (3:0) «Брайтон» выходит на 6 место в турнирной таблице АПЛ. Не в последнюю очередь благодаря лишнему, по сравнению с конкурентами, сыгранному матчу, но и в результате собственной убедительной серии: «чайки» набрали 19 очков в 8 последних турах АПЛ. Если «Астон Вилла» финиширует пятой и выиграет Лигу Европы, у Англии будет целых 6 представителей в ЛЧ, а у «Брайтона» будут шансы на путевку в турнир лучших команд Европы. В последних 4 турах он сыграет, в частности, против «Вулверхэмптона» дома (соперник без мотивации), «Лидса» за тур до финиша (возможно, оппонент уже решит вопрос сохранения прописки) и «МЮ» в последний игровой день («дьяволы» уже гарантируют себе ЛЧ к тому моменту). Календарь намекает на возможность подвигов. Команда в форме. Разгром «Челси» вдохновляет на новые свершения. Прошлый сезон «Брайтон» завершал серией из 3 побед подряд. Повторит – будет в еврокубках. А если очень повезет – примет на этой арене в новом сезоне «Баварию» и «Барселону».

Однако до нового сезона еще нужно дожить. Сейчас – фокус на событиях, которые уже произошли. Конкретно в этом тексте – на победе «Брайтона» над «Челси», ее причинах и последствиях. Заинтригую: возможно, единственная статья за сегодня, в которой не будет уничтожен Росеньор.

1. «Челси» впервые за 2 года вышел на матч АПЛ с тройкой центральных защитников. Могу добавить: конкретно в этом сезоне до игры с «Брайтоном» у «синих» было всего 110 сыгранных минут с модулями 3-Х-Х. То есть это даже планом Б почти никогда не было. Сейчас можно с уверенностью сказать: такой ход Росеньора не оправдался, с тройкой центральных защитников «Челси» провел свой худший тайм в атаке за много-много недель. Стоит ли критиковать Лиама за решение, которое только запутало команду? Вряд ли. Уже к этому матчу «Челси» подходил после серии из 4 подряд поражений в АПЛ. То есть четверка защитников не работала. Наивно предполагать, что без изменений команда сыграла бы лучше. Тренер отреагировал. Не сработало – но не действовать вообще не было вариантом. Команда не может забивать? Вот вам два опорника, Лавиа и Кайседо, в стартовом составе, а вместе с ними – работающий в том числе и в обороне Фернандес. Тренер сделал все, чтобы помочь команде обороняться. А она пропустила уже на 3 минуте.

2. «Синие» выглядели разбитыми с первых же минут. Дебютный гол – после того, как на угловом соперника собственный футболист сбрасывает мяч чуть ли не в центр собственной штрафной. Угловой, кстати, последовал за моментом «Брайтона», когда тройка центральных защитников прикрывала друг друга и единственного нападающего в штрафной – а Митома остался сам-один. Позже Нету упадет при попытке дриблинга. Чалоба отпасует в аут, хотя в нескольких метрах справа будет партнер. Делап почти заработает угловой – но лишит своей команды этого корнера из-за глупого фола. Санчес отдаст мяч сопернику в своей штрафной площади. И это не выборка за месяц – только за первые 30 минут. «Челси» ошибался и ошибался. Так часто, как не ошибаются даже аутсайдеры лиги в плохие дни. Так выглядит отсутствие веры в собственные силы, друг в друга, проект, тренера и т.д. Еще недавно этот состав «синих» был в топ-4 АПЛ, а теперь 45 минут не может добраться до ворот «Брайтона». Дело в психологии.

3. Какой же крутой Мареска! Обычно откладываю какие-то итоги до последних пунктов текста, но матч «в одни ворота» – нужно разбивать блоки критики «синих» чем-то другим. Недавно Фернандес говорил о том, что хочет жить в Мадриде. Это крик о помощи и сигнал для клуба: твой едва ли не лучший футболист не верит в то, что ты делаешь. Хочет играть там, где главная ценность – победы, а ты не можешь ему предложить даже иллюзию борьбы за трофеи. С годами состав «Челси» не становится существенно лучше. Проблемные позиции не закрываются. Слева в атаке до сих пор конкурируют Гарначо и Гиттенс, у которых на двоих в сезоне АПЛ 1 забитый гол. На воротах – Санчес. В центр защиты так и не был приобретен никто на замену травмированному Колуиллу. Результативного финишера также нет – только молодые и перспективные. И вот Фернандес уже не верит в проект. Не только он. А с Мареской верили. Мареска как-то убеждал футболистов, что они здесь, в частности, ради побед. Больше тренера в клубе нет – и веры в то, что команда может выигрывать, тоже.

4. Очень много статистики против «Челси» от АПЛ. Я давно не помню, чтобы во время трансляции так уничтожали одну из команд. Ну и да, заслуженно, ведь статистика матча не с потолка берется – просто показательно, как АПЛ работает со своим продуктом. Если бы поединок был равным, то лига время от времени и лениво слева сверху под счетом выводила бы статистику ударов, угловых и т.д. А здесь «Челси» проигрывает по всем фронтам – вот тебе удары каждые 5 минут, вот тебе угловые, снова угловые, а теперь – касания мяча в чужой штрафной площадке… Ответственные за эту графику весь первый тайм все били и били по «Челси», все подкидывали работу комментатору: а расскажи-ка ты снова, в десятый раз за 5 минут, насколько «синие» плохо играют в футбол. Вот так делается лучший продукт в мире. Одно дело – посмотреть тайм, где «Челси» уничтожают. Другое – посмотреть такой же тайм, но еще и получить статистическое тому обоснование. Зритель регулярно получает подтверждение собственной правоты – и поэтому его просмотр становится более комфортным.

5. «Брайтон» очень ценил свое владение мячом. Если в первые минуты он как будто хотел только атаковать, то чуть позже в ситуациях, когда был риск потери мяча, стабильно пасовал назад, играл на сохранение. С 31 минуты до завершения первого тайма у «чаек» целых 64% владения, а счет по ударам – 0:1. До этого – 57% и 7:0 по попыткам забить. То есть в какой-то момент «Брайтон» немного устал, осознал это – и перешел в режим экономии сил до перерыва. Еще раз: «Брайтон» экономил силы против «Челси» прямо по ходу матча. Даже несколько унизительно для фаворита. Но замечательно, что команда настолько управляема: понимает, когда стоит снизить обороты, чтобы ничего за это не получить и накопить силы для нового рывка. И «Брайтон» сделает его сразу после перерыва: всего 39% владения между 46 и 70 минутами, зато по ударам – 6:2, по голам на этом отрезке – 1:0. «Чайки» круто переключались между несколькими режимами игры, а соперник ничего не мог с этим поделать. Весь матч – под диктовку хозяев.

6. Матч «Брайтона» – хороший, но не более того. В современном футболе нормально проигрывать 0:3 в плохой день. Особенно когда соперник проводит выдающийся поединок. Но это не тот случай. Минте не был конкретен в финальной трети и не создал проблем как таковых для Хато и Кукурельи. Митома выглядел интереснее – но не забивал и не ассистировал. Если бы не голевая передача, Рюттера можно было бы даже немного покритиковать. «Брайтон» не разгромил оборону, которая боялась даже простых подач с фланга. Во втором тайме забил в быстрых атаках – но не убегал в них так часто, как мог бы. «Чайки» могут лучше. Умеют лучше. Но… ну, даже не пришлось этого показывать. У вратаря Вербрюггена 0 сейвов за 90 минут. Я уже почти половину состава игроков назвал, которые не впечатлили. Так что это просто хороший матч «Брайтона» как команды, для многих футболистов – лишь нормальный. Но аж 3:0. В лучший день «чайки» выиграли бы с большей разницей в счете. И это даже как-то немного пугает.

7. Это не слив Росенйора. Потому что если это так – это самый явный слив тренера в истории. Когда футболисты хотят попрощаться с наставником, они не выкладываются на поле, но и не устраивают диверсии. Не выполняют указания тренера, но не вредят намеренно. А даже если вредят – хотя бы делают вид, что ошибаются случайно. В моменте со вторым голом защитник падает, а вратарь гадает угол при выходе один на один: а что вообще происходит? Ошибок слишком много. С мячом и без него. «Челси» выглядит не как команда, которая хочет избавиться от тренера, а как набор футболистов, которые просто не хотят здесь находиться. «Здесь» – на поле во вторник, в Брайтоне, под руководством Росеньора, в середине таблицы, в клубе, который заявляет об амбициях – но на самом деле их не имеет. Это самая низкая точка жизни проекта «Челси» в его нынешнем виде. А кто там в этот день стоит на бровке, размахивает руками и принимает ошибочные решения по поводу схемы – мелочи.

8. Спасать команду во втором тайме вышел Гарначо. И вообще-то правильная замена от Лиама. Во-первых, отказался в перерыве от схемы, с которой у команды не получалось. Во-вторых, в день, когда комбинаций с мячом нет, выпустил футболиста, который не любит эти самые комбинации (и отдавать мяч партнерам) – а предпочитает сольные атаки (бежать, обходить в дриблинге, бить). Другой вопрос: а почему в матче с «Брайтоном» тренеру приходится пытаться переломить ход игры благодаря Гарначо, на счету которого 1 гол в АПЛ за последний год? «Челси» действительно сильно побили травмы. Но если бы был здоров Педро, то со скамейки вышел бы Делап: а сильно бы помог? Здоровый Палмер – это, пожалуй, Лавиа на скамейке. Возможно, с Эстевао жизнь была бы лучше, но не 18-летний парень должен быть №1 на твоей лавке, когда ты тратишь миллионы на трансферы. Во втором тайме Росеньор пытается спастись Гарначо – а мог бы Гиу и Сантосом. Состав «Челси» не соответствует количеству потраченных на него денег, но на потраченные деньги обращают внимание, когда оценивают результаты команды. Тренеров здесь подставляют.

9. Санчес как Онана. Пожалуй, самое точное вратарское сравнение за последнее время. Тот же профайл: вратарь-герой, который в хороший день выиграет для тебя сложный матч, а в плохой своими ошибками похоронит твои надежды на успех. Иногда успевает отличиться и с отметкой плюс, и с отметкой «ну что же ты делаешь?» в течение 90 минут. Вчера отразил несколько сложных ударов – но привез убийственный момент после неудачной игры ногами. Долго держал счет 0:2 чуть ли не в одиночку – но в моменте со вторым голом неидеально занял позицию в воротах и зря гадал направление удара до удара. Выздоровление «МЮ» не связано напрямую с расставанием с Онаной, но с Ламменсом действительно стало лучше: теперь у «дьяволов» есть гарантии. Прежде всего – что не пропустят глупый гол, когда все идет хорошо. Возможно, и не спасутся от поражения в плохой день – но топ-команде чаще нужен не вратарь-герой, а просто стабильный. Пока Санчес не является проблемой «Челси», но, когда команда действительно захочет стать грандом и топовой, придется заменить его на вратаря с меньшей амплитудой качества выступлений.

10. Нет смысла увольнять Росеньора. Вот решится клуб на это: а дальше? Давайте составим профиль тренера мечты для боссов «Челси». Очевидно, клуб хочет молодого наставника: иначе бы не приглашал Мареску, Поттера, Росеньора. Нужен умелый тактик, который ставит хороший футбол с большим количеством атак. Но адаптивный, способный реагировать на большое количество изменений в составе. Без амбиций выигрывать турниры, потому что Мареска хотел и заявил об этом публично – и его уволили. Но мотивированный побеждать в матчах, а значит – тот, для которого «Челси» будет не очередным клубом в карьере, а на данный момент ее вершиной. У наставника должен быть за спиной успех с более скромным составом. Лучше, чтобы он был либо англичанином, либо тренировал ранее в Англии, чтобы работа в АПЛ его не слишком шокировала. Что ж, суммируем. И оказывается, что идеальный тренер для этого «Челси» – Росеньор. «Синие» как клуб сами к этому пришли. На рынке нет никого, кто бы лучше соответствовал их требованиям. Росеньор – лучший. А если так, то какой смысл его увольнять? Тем более в конце апреля.

11. Хуже играть уже невозможно. Комментатору просто приходилось 90 минут критиковать «Челси», потому что 80% событий на поле были связаны с тем, что «аристократы» делают не то, принимают не те решения, ошибаются и т.д. Фернандо Торрес, Фея-крестная, Лео Месси, Леонардо Ди Каприо, твой сосед Толик, Марк Гиу – лишь несколько человек, выход на поле которых на позиции нападающего во втором тайме все равно не смог бы помочь этому «Челси» спасти матч. 12 игрок также не пригодился бы. Если бы Вербрюгген ушел с ворот на полчаса, мы бы и не заметили. Этот состав «Челси» не может побеждать, потому что больше не верит, что в этом есть хоть какой-то смысл. Увольнение Росеньора даст команде сигнал от боссов, что те хотят перемен – а потом придет какой-то новый молодой и перспективный, а игроки получат новый сигнал: что ничего не изменится. А опытные наставники сюда не пойдут. Точно не лучшие. «Челси» на поле сейчас – безнадежный. И нет способа это изменить до конца сезона.

12. На последних минутах «Брайтон» позволил «Челси» поиграть в футбол. Не то чтобы очень этого хотел – просто немного растерялся, потому что не привык побеждать топ-соперников настолько уверенно. «Чайки» позволили оппоненту пробить по своим воротам лишь 2 раза за первые 70 минут, после – аж 4. 3 из 4 попыток на этом отрезке нанесли Гарначо и Гиу. В целом, логику с первой буквой «Г» в фамилиях я уловил, поэтому предлагаю звездных новичков для команды на лето, чтобы точно пробить по воротам «Брайтона» 10 раз в следующем сезоне: Гави, Гордон, Гюлер, Гуцуляк. 100% попадание – Гонсало Гарсия. И даже таким «чайкам», которые сами испугались своего преимущества, «Челси» не забил. Более того: пропустил. В какой-то момент я думал, что матч просто не может сложиться для «синих» хуже, – а потом Уэлбек отметил свой забитый мяч фирменным празднованием Роналду. Так и запишем: в матче с «Челси» Дани чувствовал себя Криштиану. Лондонцы выступили настолько плохо, что соперник 90 минут думал, что он «Реал».

13. Нет смысла критиковать этот «Челси». Клуб выбрал свой путь, но не может принять свой выбор. Возможно, на это нужно время. Если бы «синие» хотели соперничать с «Арсеналом» и «Манчестер Сити», то покупали бы не только молодых и перспективных игроков. Закрывали бы проблемные позиции. Сотрудничали бы с собственным тренером. Не покупали бы на 100500 миллионов каждое лето. Нет, боссы «Челси» этого не хотят. Поэтому лучше приобрести Гиттенса и Гарначо вместо сильного центрального защитника. «Челси» хочет быть прежде всего финансово успешным, а победы в соревнованиях не являются приоритетом. Этот выбор в клубе сделали уже давно. Но боссы до сих пор не приняли тот факт, что с таким подходом будут проигрывать. Всем топ-клубам, стремящимся к развитию. Часто – даже середнякам. 2 из 3 сезонов при таком подходе не будут хорошими. А твои лучшие футболисты, Фернандес и Кайседо, которые выросли и уже готовы бороться за трофеи, просто не захотят играть за твою команду, у которой нет амбиций.

Если «синие» идут по такому пути, то какой же они топ-клуб? А для команды-середняка Росеньор – вполне себе хороший тренер, даже очень. «Страсбур» не даст соврать.