Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 22 апреля
WTA
22 апреля 2026, 10:23
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 22 апреля

В среду сыграют Снигур, Стародубцева, Ястремская, Калинина и Олейникова

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

22 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) продолжатся матчи первого раунда в одиночном разряде.

В среду на корт выйдут пять украинских теннисисток: Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, 1/64 финала

Stadium 3. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Дарья Снигур [Q] – Дарья Касаткина

Корт №5. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Юлия Стародубцева [LL] – Моюка Утидзима

Корт №5. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Даяна Ястремская Солана Сиерра

Корт №8. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Ангелина Калинина [Q] – Камилла Рахимова

Корт №7. 4-й запуск (не ранее 16:30)

Александра Олейникова Симона Вальтерт [Q]

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем