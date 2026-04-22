Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 22 апреля
В среду сыграют Снигур, Стародубцева, Ястремская, Калинина и Олейникова
22 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) продолжатся матчи первого раунда в одиночном разряде.
В среду на корт выйдут пять украинских теннисисток: Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.
WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, 1/64 финала
Stadium 3. 2-й запуск (не ранее 13:30)
Дарья Снигур [Q] – Дарья Касаткина
Корт №5. 2-й запуск (не ранее 13:30)
Юлия Стародубцева [LL] – Моюка Утидзима
Корт №5. 3-й запуск (не ранее 15:00)
Даяна Ястремская – Солана Сиерра
Корт №8. 3-й запуск (не ранее 15:00)
Ангелина Калинина [Q] – Камилла Рахимова
Корт №7. 4-й запуск (не ранее 16:30)
Александра Олейникова – Симона Вальтерт [Q]
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»
Черновицкий клуб уступил со счётом 0:3