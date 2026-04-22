22 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) продолжатся матчи первого раунда в одиночном разряде.

В среду на корт выйдут пять украинских теннисисток: Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 22 апреля

WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, 1/64 финала

Stadium 3. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Дарья Снигур [Q] – Дарья Касаткина

Корт №5. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Юлия Стародубцева [LL] – Моюка Утидзима

Корт №5. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Даяна Ястремская – Солана Сиерра

Корт №8. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Ангелина Калинина [Q] – Камилла Рахимова

Корт №7. 4-й запуск (не ранее 16:30)

Александра Олейникова – Симона Вальтерт [Q]