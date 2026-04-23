23 апреля 2026, 14:51
270
0

Мичел прокомментировал поражение Жироны в матче, где забил Цыганков

Каталонский клуб забил первым, но уступил в противостоянии 33-го тура против «Бетиса»

23 апреля 2026, 14:51 |
270
0
Мичел прокомментировал поражение Жироны в матче, где забил Цыганков
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал поражение в матче 33-го тура чемпионата Испании, в котором его подопечные уступили «Бетису» со счетом 2:3.

В стартовом составе каталонского клуба вышел вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который забил уже на седьмой минуте, однако этого не хватило, чтобы набрать важные баллы.

«Это был не лучший матч с точки зрения контроля мяча, хотя я и не считаю, что «Бетис» нас превосходил. Их реализация решила исход противостояния.

Мы потерпели болезненное поражение, но теперь необходимо как можно быстрее прийти в себя, потому что в субботу (против «Валенсии») нас ждет еще одна игра.

Футбол – это еще и ошибки. Дейли Блинд – ключевой футболист в построении игры, но он был неточен в одном эпизоде, из-за чего мы пропустили гол.

Помимо этого, мы не играли слажено. Вот почему у нас было мало ударов по воротам (9). Передачи бесполезны, если они вредят нам, а мы не смогли создать ничего, что придало бы больше энергии», – остался разочарован Мичел.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Два основных игрока Реала выбыли до конца сезона
Барселона – Сельта – 1:0. Пенальти и травма Ямаля. Видео гола и обзор
Флик отреагировал на травму Ямаля, из-за которой игрок может пропустить ЧМ
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Бетис Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: AS
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Футбол | 22 апреля 2026, 22:22 26
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник

Мирон Маркевич возглавит национальную команду после ухода Сергея Реброва

Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Футбол | 22 апреля 2026, 22:26 223
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925

Команда из Первой лиги будет бороться за трофей против действующего чемпиона

В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
Футбол | 23.04.2026, 07:08
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
Триумф и трагедия Сергея Реброва
Футбол | 23.04.2026, 14:29
Триумф и трагедия Сергея Реброва
Триумф и трагедия Сергея Реброва
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23.04.2026, 13:30
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Популярные новости
Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины
Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины
21.04.2026, 20:00 146
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 125
Футбол
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
21.04.2026, 08:39 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 28
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27
Бокс
