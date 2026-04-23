Мичел прокомментировал поражение Жироны в матче, где забил Цыганков

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал поражение в матче 33-го тура чемпионата Испании, в котором его подопечные уступили «Бетису» со счетом 2:3.

В стартовом составе каталонского клуба вышел вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который забил уже на седьмой минуте, однако этого не хватило, чтобы набрать важные баллы.

«Это был не лучший матч с точки зрения контроля мяча, хотя я и не считаю, что «Бетис» нас превосходил. Их реализация решила исход противостояния.

Мы потерпели болезненное поражение, но теперь необходимо как можно быстрее прийти в себя, потому что в субботу (против «Валенсии») нас ждет еще одна игра.

Футбол – это еще и ошибки. Дейли Блинд – ключевой футболист в построении игры, но он был неточен в одном эпизоде, из-за чего мы пропустили гол.

Помимо этого, мы не играли слажено. Вот почему у нас было мало ударов по воротам (9). Передачи бесполезны, если они вредят нам, а мы не смогли создать ничего, что придало бы больше энергии», – остался разочарован Мичел.