Коуч Буковины объяснил поражение от Динамо, сказав о скандальном голе

Главный тренер Буковины Сергей Шищенко поделился эмоциями после поражения от Динамо (0:3) в полуфинале Кубка Украины

- Хочу поблагодарить болельщиков, которые нас так классно поддерживали сегодня и всегда поддерживают. Сегодня на стадионе была фантастическая атмосфера, вы видели сколько зрителей было на трибунах! Что касается матча, то его можно разделить на два разных тайма в нашем исполнении.

В первом тайме Динамо было больше на мяче, а мы больше оборонялись. У нас был стопроцентный момент в середине тайма, нужно было реализовывать этот случай. Второй тайм был более агрессивен, активен, мы были больше на мяче. Мне больше понравился второй тайм, ведь это футбол, который мы стремимся видеть. При счете 0:2 мы рисковали, шли вперед, ведь нам нечего было терять.

Ребята хотели спасти ситуацию, отыграться. Но, конечно, в такие моменты сопернику легче устроить быстрые контратаки. И Динамо создало эти моменты. Никакой потери концентрации не было, нам пришлось рисковать. Я в начале игры сказал ребятам, что если мы будем даже проигрывать, и «Динамо» забьет нам три мяча – забивайте два, забьет пять – забивайте четыре.

Это очень важно для болельщиков: не сдаваться в игре с такой командой, как «Динамо». Это было очень важно сегодня. Буковина сегодня провела первый матч после выхода в УПЛ, и такой соперник был для нас тестом. В текущем сезоне мы уже противостояли командам из УПЛ – играли и с «Карпатами», и с «ЛНЗ». Сейчас вот «Динамо». Конечно, когда ты на эмоциях после того, как впервые за 32 года выходишь в УПЛ, это для болельщиков, для города, для клуба, для игроков очень замечательные и классные эмоции, поэтому мы выходили на этот матч в отличном настроении и понимали, с кем мы играем. Считаю, что тест Динамо мы прошли. Конечно, над очень многими вещами нужно работать, и усиление необходимо.

- Ваше мнение о первом взятии ворот? Ваш коллега, Игорь Костюк, сказал, что «Буковина» первой не применила принцип «фэйр-плей», продолжая играть, когда Бусько лежал на газоне.

– Не понимаю, почему мы не придерживались «фэйр-плей». Бусько упал на газон и держался за голову. Четвертый рефери говорил арбитру в поле, что нужно остановить матч, ведь это травма головы, но тот почему-то не остановил. Да, сначала мяч был у нас, так бывает, что игроки не все видят вокруг себя. Какая разница у кого был мяч, когда травма головы: арбитр в этой ситуации должен сразу останавливать игру. Но таково было решение арбитра. Игроки «Динамо» тоже приняли такое решение, хотя, думаю, они ситуацию видели уже лучше.

- Нужно было ваших подопечных как-то успокаивать в перерыве матча?

- Они сами все понимали, что нам было нужно, так что успокаивать их не нужно было. И вы сами видели, что во втором тайме была совсем другая игра в нашем исполнении.

– В каких игровых аспектах ваши игроки недоработали во время пропущенных мячей?

- Прежде всего, это переходы от атаки к обороне. Пропускали очень опасные контратаки. Но мы работаем над этим нюансом. Именно в этом компоненте нам нужно прибавлять.

– Что сказали команде после этого матча? Все-таки это первое поражение «Буковины» в текущем сезоне…

– Ну да, поражение, причем первое в сезоне. Но это все же поражение от киевского «Динамо». Самое главное задание мы выполнили – оформили выход в УПЛ. Да, ребята сейчас расстроены, но они до сих пор на эмоциях от того, что подарили городу большой праздник. Ни один украинский клуб в истории не проходил такого длинного пути в УПЛ, как «Буковина», ведь это целых 32 года! Ребята создали историю. Теперь будем делать все для того, чтобы Буковина стала чемпионом Первой лиги.