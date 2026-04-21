Цыганков забил 20-й гол за Жирону

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков забил свой 19-й гол в Ла Лиге и 20-й в целом за клуб во всех турнирах.

Это произошло в 33-м туре чемпионата Испании против «Бетиса», в котором именно украинец открыл счёт в матче.

В Ла Лиге больше Цыганкова среди украинцев забивал только Артем Довбик (24, также за «Жирону»).

Голы украинцев в Ла Лиге:

24 – Артем Довбик (Жирона)

19 – Виктор Цыганков (Жирона)

9 – Владислав Ванат (Жирона)

5 – Артем Кравец (Гранада)

4 – Евгений Коноплянка (Севилья)

3 – Роман Яремчук (Валенсия)

1 – Сергей Погодин (Мерида)

1 – Александр Яковенко (Малага)

Виктор Цыганков, статистика выступлений за «Жирону»: