  4. Цыганков забил 20-й гол за Жирону
21 апреля 2026, 22:50
651
1

Цыганков забил 20-й гол за Жирону

Произошло это в матче 33-го тура испанской Ла Лиги

21 апреля 2026, 22:50 |
651
1 Comments
Цыганков забил 20-й гол за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков забил свой 19-й гол в Ла Лиге и 20-й в целом за клуб во всех турнирах.

Это произошло в 33-м туре чемпионата Испании против «Бетиса», в котором именно украинец открыл счёт в матче.

В Ла Лиге больше Цыганкова среди украинцев забивал только Артем Довбик (24, также за «Жирону»).

Голы украинцев в Ла Лиге:

  • 24 – Артем Довбик (Жирона)
  • 19 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 9 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 5 – Артем Кравец (Гранада)
  • 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 1 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 1 – Александр Яковенко (Малага)

Виктор Цыганков, статистика выступлений за «Жирону»:

  • 113 матчей (102 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
  • 20 голов (19 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 22 ассиста (22 – Ла Лига)
Гол неможливо забити, бо гол - це момент перетину м'ячем лінії воріт. Забити можна лише м'яч!
