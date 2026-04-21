Испания21 апреля 2026, 22:50 |
651
1
Цыганков забил 20-й гол за Жирону
Произошло это в матче 33-го тура испанской Ла Лиги
21 апреля 2026, 22:50 |
651
Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков забил свой 19-й гол в Ла Лиге и 20-й в целом за клуб во всех турнирах.
Это произошло в 33-м туре чемпионата Испании против «Бетиса», в котором именно украинец открыл счёт в матче.
В Ла Лиге больше Цыганкова среди украинцев забивал только Артем Довбик (24, также за «Жирону»).
Голы украинцев в Ла Лиге:
- 24 – Артем Довбик (Жирона)
- 19 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 9 – Владислав Ванат (Жирона)
- 5 – Артем Кравец (Гранада)
- 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 1 – Сергей Погодин (Мерида)
- 1 – Александр Яковенко (Малага)
Виктор Цыганков, статистика выступлений за «Жирону»:
- 113 матчей (102 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
- 20 голов (19 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 22 ассиста (22 – Ла Лига)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Гол неможливо забити, бо гол - це момент перетину м'ячем лінії воріт. Забити можна лише м'яч!
