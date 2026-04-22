Маркевич определил соперника Динамо в финале Кубка Украины

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о полуфинале Кубка Украины между «Металлистом 1925» и «Черниговом».

– Впереди полуфинал между «Металлистом 1925» и «Черниговом». Фаворит более чем очевиден, возможна ли сенсация?

– «Металлист 1925» должен выйти в финал. Разгрома, я так думаю, не будет, но по классу харьковская команда должна побеждать, она намного сильнее соперника, если посмотреть на состав. Если «Металлист 1925» сам себе проблем не создаст – сенсации не будет.

В финале победителя пары «Металлист 1925» – «Чернигов» будет ждать киевское «Динамо», которое разобралось с «Буковиной» – 3:0.