22 апреля 2026, 08:02
Маркевич определил соперника Динамо в финале Кубка Украины

Мирон Богданович считает, что у «Металлиста 1925» не будет проблем с «Черниговом»

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о полуфинале Кубка Украины между «Металлистом 1925» и «Черниговом».

– Впереди полуфинал между «Металлистом 1925» и «Черниговом». Фаворит более чем очевиден, возможна ли сенсация?

– «Металлист 1925» должен выйти в финал. Разгрома, я так думаю, не будет, но по классу харьковская команда должна побеждать, она намного сильнее соперника, если посмотреть на состав. Если «Металлист 1925» сам себе проблем не создаст – сенсации не будет.

В финале победителя пары «Металлист 1925» – «Чернигов» будет ждать киевское «Динамо», которое разобралось с «Буковиной» – 3:0.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
