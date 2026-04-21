Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы отметил его персонально»
Кубок Украины
21 апреля 2026, 22:26 |
583
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы отметил его персонально»

Мирону Богдановичу кубковая игра очень понравилась

21 апреля 2026, 22:26 |
583
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы отметил его персонально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Тренер Мирон Маркевич подвел итоги матча «Буковина» – «Динамо» (0:3) в полуфинале Кубка Украины.

«Мне поединок понравился – хорошая такая игра была, веселая, даже сказал бы. В отличие от многих матчей УПЛ... Было много хороших моментов у обеих команд. «Буковина» должна была забивать, но подвело черновицкую команду исполнительское мастерство. Класс игроков «Динамо» куда выше – что они и доказали, трижды забив и спокойно выиграв игру. Все по делу, класс есть класс», – заявил Маркевич.

«Однако, я бы отметил персонально вратаря киевлян. Если бы Нещерет не выручил, могло быть иначе. Я о моменте в первом тайме при счете 0:0. Реализуй выход один на один игрок «Буковины» [Дахновский], а его удар потянул именно Нещерет, мог быть совершенно другой сценарий игры, но... Как я уже говорил, индивидуального мастерства игрокам черновицкой команды не хватило, чтобы свои возможности реализовать, воплотить в голы», – добавил тренер.

В другом полуфинале в среду «Металлист 1925» сыграет против «Чернигова».

По теме:
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Буковина - Динамо Мирон Маркевич Металлист 1925 Чернигов
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем