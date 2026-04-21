Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы отметил его персонально»

Тренер Мирон Маркевич подвел итоги матча «Буковина» – «Динамо» (0:3) в полуфинале Кубка Украины.

«Мне поединок понравился – хорошая такая игра была, веселая, даже сказал бы. В отличие от многих матчей УПЛ... Было много хороших моментов у обеих команд. «Буковина» должна была забивать, но подвело черновицкую команду исполнительское мастерство. Класс игроков «Динамо» куда выше – что они и доказали, трижды забив и спокойно выиграв игру. Все по делу, класс есть класс», – заявил Маркевич.

«Однако, я бы отметил персонально вратаря киевлян. Если бы Нещерет не выручил, могло быть иначе. Я о моменте в первом тайме при счете 0:0. Реализуй выход один на один игрок «Буковины» [Дахновский], а его удар потянул именно Нещерет, мог быть совершенно другой сценарий игры, но... Как я уже говорил, индивидуального мастерства игрокам черновицкой команды не хватило, чтобы свои возможности реализовать, воплотить в голы», – добавил тренер.

В другом полуфинале в среду «Металлист 1925» сыграет против «Чернигова».