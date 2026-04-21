Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда сейчас выше по классу»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал выход «Арсенала» в полуфинал Лиги чемпионов.

– Чем можно объяснить, что в Лондоне, где встречались «Арсенал» и «Спортинг», которые умеют результативно атаковать, вообще обошлось без забитых мячей?

– У этих команд в последнее время сбился прицел даже на внутренней арене. Не исключено, что руководители «Арсенала» и «Спортинга» сделали ставку на ограниченный круг исполнителей, и на финише изнурительного сезона отсутствие свежести дает о себе знать. То нападающий не добежал, то не хватило концентрации. А в футболе мелочей не бывает.

Хотя следует признать, что класс у «канониров» был выше, и это позволило им благодаря одному забитому мячу в двух матчах все-таки завоевать путевку в полуфинал.