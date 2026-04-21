WTA 1000 Мадрид. Определены соперницы украинок по итогам квалификации
В основе тысячника сыграют Стародубцева, Снигур, Калинина и Олейникова
Определены соперницы всех украинских теннисисток по итогам квалификации, которые сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 в Мадриде.
Юлия Стародубцева (WTA 53), в статусе лаки-лузера, в стартовом поединке сыграет с представительницей Японии Моюкой Утидзимой (WTA 94).
Дария Снигур (WTA 98) в матче 1/64 финала встретиться с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной (WTA 75).
Ангелина Калинина (WTA 110) в стартовом поединке сыграет с представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой (WTA 73)
Соперницей Александры Олейниковой (WTA 70) будет представительница Швейцарии Симона Вальтерт (WTA 97).
Александра Олейникова - Симона Вальтерт [Q]
Алена Остапенко [21] - BYE
Юлия Стародубцева [LL] - Моюка Утидзима
Жаклин Кристиан [29] - BYE
Дария Снигур [Q] - Дарья Касаткина
Ига Свентек [4] - BYE
Ангелина Калинина [Q] - Камилла Рахимова
Мария Боузкова [23] - BYE
В основной сетке тысячника в Мадриде Украину также представляют: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Элина встретится с Анной Бондар, которая переиграла Викторию Голубич