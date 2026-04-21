WTA 1000 Мадрид. Определены соперницы украинок по итогам квалификации

Определены соперницы всех украинских теннисисток по итогам квалификации, которые сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 в Мадриде.

Юлия Стародубцева (WTA 53), в статусе лаки-лузера, в стартовом поединке сыграет с представительницей Японии Моюкой Утидзимой (WTA 94).

Дария Снигур (WTA 98) в матче 1/64 финала встретиться с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной (WTA 75).

Ангелина Калинина (WTA 110) в стартовом поединке сыграет с представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой (WTA 73)

Соперницей Александры Олейниковой (WTA 70) будет представительница Швейцарии Симона Вальтерт (WTA 97).

Александра Олейникова - Симона Вальтерт [Q]

Алена Остапенко [21] - BYE

Юлия Стародубцева [LL] - Моюка Утидзима

Жаклин Кристиан [29] - BYE

Дария Снигур [Q] - Дарья Касаткина

Ига Свентек [4] - BYE

Ангелина Калинина [Q] - Камилла Рахимова

Мария Боузкова [23] - BYE

В основной сетке тысячника в Мадриде Украину также представляют: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.