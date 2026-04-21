Аль-Наср принял резонансное решение по сыну Роналду

15-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду-младшего, сына легендарного нападающего Криштиану Роналду, переведут в основной состав саудовского «Аль-Насра» перед началом следующего сезона, сообщает издание Al Weeam.

По информации источника, такое решение было принято из-за желания 41-летнего футболиста сыграть вместе со своим сыном.

Недавно Криштиану Роналду-младший оформил хет-трик за молодежную команду «Аль-Насра», забив один гол прямым ударом со штрафного.

В сезоне 2025/26 Криштиану Роналду провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 26 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.