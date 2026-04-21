  ВИДЕО. Fair play? Пономаренко вывел Динамо вперед в полуфинале Кубка
21 апреля 2026, 18:33 | Обновлено 21 апреля 2026, 18:34
Нападающий забил Буковине на 24-й минуте

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Во вторник, 21 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Украины 2025/2026 между черновицкой «Буковиной» и киевским «Динамо». Команды встретились на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе.

На 24-й минуте встречи счет матча был открыт – забитым мячом отличился нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эпизод вызвал эмоциональную реакцию представителей «Буковины», ведь киевляне провели контратаку, несмотря на травму футболиста черновчан. При этом важно отметить, что и сами игроки «Буковины» не выбивали мяч, пока их партнер лежал на газоне.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы видео голов и обзор Буковина - Динамо Матвей Пономаренко
Днонамка гнила команда 
Ваш заголовок - це не про Пономаренка і ДК
Днонамо просто гниле...людина чуть не вмерла...
Цей епізод не красить Пономаренка, тим паче що  бачив що гравцю Буковини зле , але кинув його і побіг забивати , так одним  моментом  притягнув  не добре ставлення до себе вболівальників на довго , не мужік.
Губошлеп подбежал к игроку и видя ,что ему плохо, дальше продолжил бежать..Ну ок.. Забил и ещё праздновал, как петух 
Ключове в статті останнє речення.
Їм пожуй, що хтось лежить і отримав травму. ДК йде по усіх. Пожуй траси. Ми Динамо. На пожуй, ми йдем
Початок відео обрізний. Там була атака Буковини і Динамо забрали м'яч і побігли забивати? Якщо так то які питання? Буковина сама не звертала уваги на свого гравця, чого повинні Динамо це робити? Але матч не дивлюся а відео обрізане. Тому може все і не так.  
так мяч был у Буковины,чего же они не выбили? ))
или Буковине можно атаковать пока ихний игрок лежит, а Динамо надо было сразу отдать мяч, когда перехватили?
