ВИДЕО. Fair play? Пономаренко вывел Динамо вперед в полуфинале Кубка
Нападающий забил Буковине на 24-й минуте
Во вторник, 21 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Украины 2025/2026 между черновицкой «Буковиной» и киевским «Динамо». Команды встретились на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе.
На 24-й минуте встречи счет матча был открыт – забитым мячом отличился нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко.
Эпизод вызвал эмоциональную реакцию представителей «Буковины», ведь киевляне провели контратаку, несмотря на травму футболиста черновчан. При этом важно отметить, что и сами игроки «Буковины» не выбивали мяч, пока их партнер лежал на газоне.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра больше не собирается молчать, а Арину пора спрашивать за «политику»
«Фиолетовые» и «волки» зарубились в комментариях
или Буковине можно атаковать пока ихний игрок лежит, а Динамо надо было сразу отдать мяч, когда перехватили?