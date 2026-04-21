Во вторник, 21 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Украины 2025/2026 между черновицкой «Буковиной» и киевским «Динамо». Команды встретились на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе.

На 24-й минуте встречи счет матча был открыт – забитым мячом отличился нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко.

Эпизод вызвал эмоциональную реакцию представителей «Буковины», ведь киевляне провели контратаку, несмотря на травму футболиста черновчан. При этом важно отметить, что и сами игроки «Буковины» не выбивали мяч, пока их партнер лежал на газоне.

ВИДЕО. Fair play? Пономаренко вывел «Динамо» вперед в полуфинале Кубка Украины