  4. Максим ЗАДЕРАКА: «Не могу сказать, что было очень легко»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2026, 00:14
Максим ЗАДЕРАКА: «Не могу сказать, что было очень легко»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Движением»

ФК Кривбасс. Максим Задерака

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал победу в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха» (3:0).

– Максим, поздравляем с победой! Видно, что сегодня у «Кривбасса» приподнятое настроение. Насколько легко сегодня шла игра против «Руха»?

– Не могу сказать, что было очень легко. Начало игры у нас не удалось. Делали много ошибок, их нужно разобрать. Поэтому первые 15-20 минут многое не получалось, и «Рух» еще создавал какие-то моменты. В перерыве состоялся мужской разговор. И на второй тайм мы уже вышли более заряженными и уже в принципе играли и по счету, но были еще очень неплохие атаки – могли забить еще не один гол.

– Что случилось с Араухо?

– Там он немного потерял сознание. Я это увидел и сразу подсказал, что нужно менять. Но, думаю, все будет нормально. Он у нас такой... мы его называем «Терминатор». Надеюсь, он очень быстро вернется и все будет хорошо. Он поехал в больницу на осмотр.

– Момент с голом Юрчеца. С той позиции мог бить кто угодно. Как так получилось, что бил Юрчец и, собственно, так красиво исполнил?

– Видите ли, у нас обычно Мендоса бьет штрафные, но в этот раз дал пробить Юрчетсу. Он был уверен в своих силах и забил очень красивый мяч.

Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
