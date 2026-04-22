  4. КАФУ: «Это команда – образец для всего мира в искусстве футбола»
22 апреля 2026, 15:10 | Обновлено 22 апреля 2026, 15:24
Легендарный бразилец высоко оценил игру «Баварии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Кафу

Легендарный экс-защитник сборной Бразилии Кафу прокомментировал игру мюнхенской «Баварии».

«Сегодня «Бавария» является образцом для всего мира в искусстве футбола. Смотреть на игру «Баварии» – одно удовольствие, мы видели это в последних матчах Лиги чемпионов и Бундеслиги.

То, как сейчас играет «Бавария», это именно тот футбол, которого хочет каждый в мире. Они всегда атакуют, не боятся ни одного соперника и знают: даже если они пропустят, то все равно забьют много голов».

Немецкий гранд уже гарантировал себе золото Бундеслиги, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
