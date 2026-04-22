В Реале хотят попрощаться с футболистом. Им очень разочарованы

Испанский защитник Рауль Асенсио может покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, руководство испанского гранда очень разочаровано 21-летним футболистом и намерено попрощаться с ним. В 2025 году стороны продлили соглашение до 2031 года.

В текущем сезоне на счету Рауля Асенсио 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что пять футболистов «Реала» покинут команду после поражения от «Баварии».