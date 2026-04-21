Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Сабо дал прогноз на матч Буковина – Динамо в полуфинале Кубка Украины
Кубок Украины
21 апреля 2026, 17:16 | Обновлено 21 апреля 2026, 17:42
Сабо дал прогноз на матч Буковина – Динамо в полуфинале Кубка Украины

Легенда «Динамо» не знает, чего ожидать от лидера Первой лиги Украины

Легенда Динамо Йожеф Сабо дал прогноз на матч «бело-синих» против Буковины в полуфинале Кубка Украины, который состоится уже сегодня, 21 апреля.

– Уже сегодня состоится первый полуфинал Кубка Украины между Буковиной и Динамо. Как вы думаете, какие команды в итоге будут бороться за трофей в финале?

– Ой, не знаю… Мне уже звонили некоторые ребята, мои знакомые журналисты. Они запланировали после игры сразу мне звонить, и я буду смотреть. Дай Бог, чтобы был свет. Ясно, что очень много пишут, подняли эту игру.

Ну что команда из Черновцов не проиграла в Первой лиге, кажется, никому, вышла в УПЛ и все такое. Я очень жду игры. Скоро будет 18:00 и посмотрим, какая это команда, потому что никто не знает. Как они играют – я не знаю, поэтому посмотрим, – сказал Сабо.

Матч Буковина – Динамо запланирован на сегодня, 21 апреля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Йожеф Сабо Динамо Киев Буковина Черновцы Буковина - Динамо Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
дав прогноз і "не знає" - різні речі
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем