Сабо дал прогноз на матч Буковина – Динамо в полуфинале Кубка Украины

Легенда Динамо Йожеф Сабо дал прогноз на матч «бело-синих» против Буковины в полуфинале Кубка Украины, который состоится уже сегодня, 21 апреля.

– Уже сегодня состоится первый полуфинал Кубка Украины между Буковиной и Динамо. Как вы думаете, какие команды в итоге будут бороться за трофей в финале?

– Ой, не знаю… Мне уже звонили некоторые ребята, мои знакомые журналисты. Они запланировали после игры сразу мне звонить, и я буду смотреть. Дай Бог, чтобы был свет. Ясно, что очень много пишут, подняли эту игру.

Ну что команда из Черновцов не проиграла в Первой лиге, кажется, никому, вышла в УПЛ и все такое. Я очень жду игры. Скоро будет 18:00 и посмотрим, какая это команда, потому что никто не знает. Как они играют – я не знаю, поэтому посмотрим, – сказал Сабо.

Матч Буковина – Динамо запланирован на сегодня, 21 апреля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.