Йожеф САБО: «Они ничего не смогли. Даже моментов не имели»

Легенда Динамо Йожеф Сабо поделился эмоциями после матча донецкого Шахтера и житомирского Полесья в 24-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Тур закрыл центральный матч Шахтер – Полесье. Житомиряне долгое время сдерживали соперника, но все же уступили 0:1. Чего не хватило Полесью, чтобы взять очко?

– Забить гол не могли (Смеется). Дело в том, что там действительно Шахтер был лучше, гораздо лучше. Они могли забить еще один мяч, но 1:0 – ну нормально. Полесье не могли ничего сделать, не могли они выиграть, потому что не имели моментов, чтобы забить мяч, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 54 зачетных пункта после 23 сыгранных матчей.