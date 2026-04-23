  4. Йожеф САБО: «Они ничего не смогли. Даже моментов не имели»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 11:26 | Обновлено 23 апреля 2026, 12:10
1351
0

Легенда «Динамо» объяснил, почему «Шахтер» легко обыграл «Полесье» в 24 туре УПЛ

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Легенда Динамо Йожеф Сабо поделился эмоциями после матча донецкого Шахтера и житомирского Полесья в 24-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Тур закрыл центральный матч Шахтер – Полесье. Житомиряне долгое время сдерживали соперника, но все же уступили 0:1. Чего не хватило Полесью, чтобы взять очко?

– Забить гол не могли (Смеется). Дело в том, что там действительно Шахтер был лучше, гораздо лучше. Они могли забить еще один мяч, но 1:0 – ну нормально. Полесье не могли ничего сделать, не могли они выиграть, потому что не имели моментов, чтобы забить мяч, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 54 зачетных пункта после 23 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
