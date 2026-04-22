Йожеф САБО: «Я это говорил еще с начала нынешнего сезона»

Легенда Динамо Йожеф Сабо поделился эмоциями после матча Колоса против ЛНЗ в 24 туре Украинской Премьер-лиги.

– ЛНЗ неожиданно уступил Колосу и существенно усложнил себе борьбу за чемпионство. Чего, по вашему мнению, не хватило команде Пономарева в столь важном матче?

– Я смотрел этот матч. Говорил еще с начала, что чемпионом будет Шахтер. Почему? Все ясно – там очень хорошая команда. Они купили этих бразильцев, не знаю, сколько там человек, 10 или 12. Молодые ребята, и все – очень хорошие футболисты.

Шахтер выиграл по делу, потому что их команда выглядела лучше. А ЛНЗ – не знаю, будет ли вторым или не будет. Но скажу так: Шахтер идет вперед к чемпионству, – сказал Сабо.