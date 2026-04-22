Йожеф САБО: «Я это говорил еще с начала нынешнего сезона»
Легенда «Динамо» заговорил о перспективах ЛНЗ в УПЛ
Легенда Динамо Йожеф Сабо поделился эмоциями после матча Колоса против ЛНЗ в 24 туре Украинской Премьер-лиги.
– ЛНЗ неожиданно уступил Колосу и существенно усложнил себе борьбу за чемпионство. Чего, по вашему мнению, не хватило команде Пономарева в столь важном матче?
– Я смотрел этот матч. Говорил еще с начала, что чемпионом будет Шахтер. Почему? Все ясно – там очень хорошая команда. Они купили этих бразильцев, не знаю, сколько там человек, 10 или 12. Молодые ребята, и все – очень хорошие футболисты.
Шахтер выиграл по делу, потому что их команда выглядела лучше. А ЛНЗ – не знаю, будет ли вторым или не будет. Но скажу так: Шахтер идет вперед к чемпионству, – сказал Сабо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Чайки» не показали выдающейся игры, но даже этого хватило для разгрома
У Околи возникли проблемы