  4. Барселона готовится сенсационно подписать игрока Реала
21 апреля 2026, 16:37 | Обновлено 21 апреля 2026, 16:45
Барселона готовится сенсационно подписать игрока Реала

Эдуардо Камавинга может продолжить в Каталонии

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Французский полузащитник Эдуардо Камавинга может покинуть мадридский «Реал» и продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, каталонский гранд готов попытаться подписать 23-летнего футболиста, если не удастся совершить трансфер Алессандро Бастони из «Интера». В Мадриде ожидают получить около 60 миллионов евро за француза.

В текущем сезоне на счету Эдуардо Камавинги 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» изменил планы относительно будущего Лунина.

Даниил Кирияка Источник: TransferFeed
