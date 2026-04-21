Барселона готовится сенсационно подписать игрока Реала
Эдуардо Камавинга может продолжить в Каталонии
Французский полузащитник Эдуардо Камавинга может покинуть мадридский «Реал» и продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает TransferFeed.
По информации источника, каталонский гранд готов попытаться подписать 23-летнего футболиста, если не удастся совершить трансфер Алессандро Бастони из «Интера». В Мадриде ожидают получить около 60 миллионов евро за француза.
В текущем сезоне на счету Эдуардо Камавинги 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» изменил планы относительно будущего Лунина.
