Провальный трансфер. Экс-звезду АПЛ выгонят летом из клуба

31-летний вингер Рахим Стерлинг оказался не нужен голландскому клубу «Фейеноорд».

Контракт футболиста истекает летом 2026 года, и «Фейеноорд» не планирует его продлевать.

Стерлинг за короткое время в команде не сумел убедить своей игрой, из-за чего тренер все реже использует звездного игрока.

За два месяца в «Фейеноорде» вингер провел шесть матчей, в которых отдал всего одну голевую передачу.

Карьера Рахима постепенно движется в пропасть, поскольку ранее от его услуг отказался «Челси», который даже не включал его в заявку.

На счету Стерлинга 339 матчей за «Манчестер Сити» (131 гол, 87 ассистов), 129 матчей за «Ливерпуль» (23 гола, 18 ассистов), 81 матч за «Челси» (19 голов, 15 ассистов) и 28 матчей за «Арсенал» (1 гол, 5 ассистов).

Кроме того, ранее Рахим регулярно вызывался в сборную Англии: 82 матча, 20 голов и 27 результативных передач.