Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Провальный трансфер. Экс-звезду АПЛ выгонят летом из клуба
Нидерланды
21 апреля 2026, 15:33 | Обновлено 21 апреля 2026, 15:44
Провальный трансфер. Экс-звезду АПЛ выгонят летом из клуба

Рахим Стерлинг будет искать новую команду

21 апреля 2026, 15:33 | Обновлено 21 апреля 2026, 15:44
460
0
Провальный трансфер. Экс-звезду АПЛ выгонят летом из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

31-летний вингер Рахим Стерлинг оказался не нужен голландскому клубу «Фейеноорд».

Контракт футболиста истекает летом 2026 года, и «Фейеноорд» не планирует его продлевать.

Стерлинг за короткое время в команде не сумел убедить своей игрой, из-за чего тренер все реже использует звездного игрока.

За два месяца в «Фейеноорде» вингер провел шесть матчей, в которых отдал всего одну голевую передачу.

Карьера Рахима постепенно движется в пропасть, поскольку ранее от его услуг отказался «Челси», который даже не включал его в заявку.

На счету Стерлинга 339 матчей за «Манчестер Сити» (131 гол, 87 ассистов), 129 матчей за «Ливерпуль» (23 гола, 18 ассистов), 81 матч за «Челси» (19 голов, 15 ассистов) и 28 матчей за «Арсенал» (1 гол, 5 ассистов).

Кроме того, ранее Рахим регулярно вызывался в сборную Англии: 82 матча, 20 голов и 27 результативных передач.

Рахим Стерлинг Фейеноорд чемпионат Нидерландов по футболу трансферы свободный агент
Андрей Витренко Источник: Goal.com
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем