Вулверхэмптон повторил свой антирекорд сезона 1964/65

После безрезультатной ничьей в матче 33-го тура между «Кристал Пэлас» и «Вест Хэмом» «Вулверхэмптон» официально обеспечил себе вылет в Чемпионшип в следующем сезоне.

Таким образом, «волки» все 282 дня сезона АПЛ 2025/26, начиная с первого тура, проведут в зоне вылета.

«Вулверхэмптон» стал первым клубом высших дивизионов Англии с подобным «достижением», начиная с сезона 1964/65, когда все 250 дней провели в зоне вылета именно «волки».

Первым новичком АПЛ сезона 2026/27 стал «Ковентри Сити» Фрэнка Лэмпарда.