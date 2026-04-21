Вулверхэмптон повторил свой антирекорд сезона 1964/65
«Волки» проведут весь сезон 2025/26 в зоне вылета
После безрезультатной ничьей в матче 33-го тура между «Кристал Пэлас» и «Вест Хэмом» «Вулверхэмптон» официально обеспечил себе вылет в Чемпионшип в следующем сезоне.
Таким образом, «волки» все 282 дня сезона АПЛ 2025/26, начиная с первого тура, проведут в зоне вылета.
«Вулверхэмптон» стал первым клубом высших дивизионов Англии с подобным «достижением», начиная с сезона 1964/65, когда все 250 дней провели в зоне вылета именно «волки».
Первым новичком АПЛ сезона 2026/27 стал «Ковентри Сити» Фрэнка Лэмпарда.
100% - Wolves will spend all 282 days of the Premier League this season, since their opening game, in the relegation zone, becoming the first side to spend 100% of their days in the drop zone in a top-flight campaign since they themselves did so in 1964-65 (250/250). Marooned. pic.twitter.com/W3pocDQsTm— OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
