Украина. Премьер лига21 апреля 2026, 12:22 | Обновлено 21 апреля 2026, 13:16
1227
6
Пономаренко выступил с заявлением: «Меня только VAR может остановить»
Матвей считает, что станет лучшим бомбардиром УПЛ
21 апреля 2026, 12:22 | Обновлено 21 апреля 2026, 13:16
1227
Форвард киевского Динамо Матвей Пономаренко поставил перед собой достаточно амбициозную цель. Футболист стремится стать лучшим бомбардиром УПЛ.
– Станешь лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги?
– Стану. Меня только VAR может остановить, – лаконично сказал Пономаренко после матча против Зари.
В активе Матвея Пономаренко 10 забитых мячей в нынешнем сезоне УПЛ. В матче 22 тура Украинской Премьер-лиги против Карпат (0:1) гол Матвея был отменен после просмотра VAR.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Популярные новости
19.04.2026, 09:42 3
20.04.2026, 00:15 3
19.04.2026, 09:30 27
20.04.2026, 08:22 9
19.04.2026, 19:07 3
21.04.2026, 07:10 5
19.04.2026, 08:02 2
19.04.2026, 12:45 13
