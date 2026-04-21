Пономаренко выступил с заявлением: «Меня только VAR может остановить»

Форвард киевского Динамо Матвей Пономаренко поставил перед собой достаточно амбициозную цель. Футболист стремится стать лучшим бомбардиром УПЛ.

– Станешь лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги?

– Стану. Меня только VAR может остановить, – лаконично сказал Пономаренко после матча против Зари.

В активе Матвея Пономаренко 10 забитых мячей в нынешнем сезоне УПЛ. В матче 22 тура Украинской Премьер-лиги против Карпат (0:1) гол Матвея был отменен после просмотра VAR.