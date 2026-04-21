  Пономаренко выступил с заявлением: «Меня только VAR может остановить»
21 апреля 2026, 12:22 | Обновлено 21 апреля 2026, 13:16
1227
6

Пономаренко выступил с заявлением: «Меня только VAR может остановить»

Матвей считает, что станет лучшим бомбардиром УПЛ

21 апреля 2026, 12:22 | Обновлено 21 апреля 2026, 13:16
1227
6 Comments
Пономаренко выступил с заявлением: «Меня только VAR может остановить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Форвард киевского Динамо Матвей Пономаренко поставил перед собой достаточно амбициозную цель. Футболист стремится стать лучшим бомбардиром УПЛ.

– Станешь лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги?

– Стану. Меня только VAR может остановить, – лаконично сказал Пономаренко после матча против Зари.

В активе Матвея Пономаренко 10 забитых мячей в нынешнем сезоне УПЛ. В матче 22 тура Украинской Премьер-лиги против Карпат (0:1) гол Матвея был отменен после просмотра VAR.

Олег Вахоцкий Источник: YouTube
хех зухвалий, но, это даже приятно, бо завжди треба йти вперед, намагатися ставити перед собою неймов!рне
от травм никто не застрахован. якщо він дійсно таке казав, то він дурень
 Самовпевнений. В такому віці Блохін у свої часи грав краще і не базікав.
Я понимаю, если человек штук 20 наколотил, а если 10 , к тому же столько и у Будковского, а за ними человек 10  забивших 7-8-9 мячей.
Парень ловит звёздочку и может пойти по пути Супряги.
Самовпевненість добра річ але коли ти чого досяг. А чого досяг Пономаренко? Поки що нічогісінько. У кожному дворі є свій "Пономаренко".
