Журналист назвал футболиста Динамо, о котором можно забыть

Украинский журналист Игорь Цыганык оценил уровень легионеров киевского «Динамо», а также прокомментировал положение форварда Владислава Бленуце, который потерял доверие главного тренера:

«Легионеры, которые сейчас находятся в «Динамо», не соответствуют тем задачам, которые ставятся перед командой. Герреро... Иногда такое впечатление, что футболисты подписывают контракт с киевским клубом и прекращают играть.

Огундана не имеет места в основе, о Бленуце можно забыть, мы уже все о нем забыли. Я сомневаюсь, что мы еще когда-нибудь будем о нем говорить.

Сейчас это молодая украинская команда, и теперь нужно понять, какой у нее потенциал. Окончание сезона для «Динамо» будет очень интересным и насыщенным», – рассказал Цыганик.

В нынешнем сезоне Бленуце провел десять матчей, в которых забил один гол – последний раз румынский футболист выходил на поле в официальных поединках еще 9 ноября 2025 года против черкасского ЛНЗ (0:1).

Форвард присоединился к «Динамо» из румынской «Крайовы» за два миллиона евро во время прошлого летнего трансферного окна. Контракт Владислава с «бело-синими» истекает в июне 2030 года.