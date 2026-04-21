В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины

У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва скоро истекает контракт с УАФ.

Как отмечает источник, в Украинской ассоциации футбола сейчас считают Реброва главным кандидатом на должность тренера сборной, и готовы продлить действующий контракт.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».