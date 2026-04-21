  4. В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
21 апреля 2026, 21:47
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины

Ребров может остаться в команде

УАФ. Сергей Ребров

У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва скоро истекает контракт с УАФ.

Как отмечает источник, в Украинской ассоциации футбола сейчас считают Реброва главным кандидатом на должность тренера сборной, и готовы продлить действующий контракт.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Сергей Ребров Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу продление контракта
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
ВИДЕО. Fair play? Пономаренко вывел Динамо вперед в полуфинале Кубка
В Полесье есть потери среди тренеров и футболистов
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Ви ,що там, в УАФ, з глузду з'їхали? Шева, нас проблеми працевлаштування твого кума зовсім не хвилюють.Не дражніть народ - вже всі й так "накручені"!
ганьба!
Це початок-кінця збірної.  
Зак дують вудочку людям,аналізують  ситуацію,чи гніваються,,кіпішують,якщо не дуже,то так і буде....українська класика!!!!
Сушим весла!
Енгельс Гасанович (злякано):
Шито, апят?
("Діана", Лесь Подерв'янський)
Обрали, але МОЖЕ залишитись, але інсайди від пасічника.
Сидим і пишем, пишем і сидим
цю країну вже ніщо не врятує
