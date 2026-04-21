Обладатель Кубка Украины рассказал, кто победит в матче Буковина – Динамо

Легендарный экс-футболист донецкого «Шахтера», обладатель Кубка Украины 1995 года Сергей Ященко назвал победителя полуфинального матча «Буковина» – «Динамо», который состоится 21 апреля:

«На этом этапе турнира сложно предсказать, кто окажется в финале. «Буковина» по праву заработала путевку в Премьер-лигу. Команда показывает хороший уровень игры.

К тому же на подопечных Сергея Шищенко не будет давить бремя ответственности за результат, в отличие от «Динамо», которое сейчас, несмотря на победу в последнем туре над «Зарей», выглядит неубедительно.

От того «Динамо», что было раньше, остался только бренд. Потому я не буду сильно удивлен, если «Буковина» выйдет победителем. И мой прогноз будет в пользу перволиговой команды – 2:1», – рассказал Ященко.

По пути в полуфинал Кубка Украины «Динамо» одолело «Александрию» (2:1), донецкий «Шахтер» (2:1) и «Ингулец» – 2:0. Киевская команда начала борьбу за трофей со стадии 1/16 финала.

«Буковина» разгромила аматорский «Авангард» (3:0), выбила из турнира львовские «Карпаты» (1:0), тернопольскую «Ниву» (2:1) и в серии пенальти оказалась сильнее черкасского ЛНЗ (1:1, 5:4).