Украина. Премьер лига
21 апреля 2026, 15:33 | Обновлено 21 апреля 2026, 15:59
Украинский тренер: «Кто верил в эту команду до старта УПЛ?»

Владимир Цыткин поделился впечатлениями от матча Колоса против ЛНЗ

1 Comments
Известный украинский тренер Владимир Цыткин поделился впечатлениями от матча Колоса против ЛНЗ в 24 туре Украинской Премьер-лиги, заявив, что не считает этот результат сенсацией.

– Победу Колоса можно считать сенсацией?

– Для меня – нет. Повторюсь, Колос и ЛНЗ по классу игроков примерно равные команды. Подопечные Костышина взяли три очка благодаря характеру и ошибкам соперника. У команды Пономарева не все хорошо с обороной – это во-первых. Особенно в центральной зоне. А во-вторых – она находится под сильным психологическим давлением. Такое с ней впервые. Нет в ЛНЗ опыта сражаться за чемпионство. Сложно им…

Однако Пономарев – тренер умный, должен и сам справиться с временными неурядицами, и передать подопечным уверенность в собственных силах. Даже если ЛНЗ завершит сезон на четвертом месте – это будет успехом для команды, а если с медалями – большим успехом. Кто верил в команду Пономарева до начала чемпионата, были такие, что на нее ставили? Если бы вам или мне кто-то сказал, что ЛНЗ до последних туров будет бороться за чемпионство, рассмеялись бы, – сказал Владимир.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает 2 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 51 турнирный балл после 24 сыгранных матчей. Колос находится на 7 строчке с 37 баллами.

Комментарии 1
Перед стартом сезону скоріше не в ЛНЗ не вірили, а саме в Пономарьова.
