  Важное сообщение. Буковина обратилась к фанатам перед матчем с Динамо
21 апреля 2026, 10:38 | Обновлено 21 апреля 2026, 10:59
Важное сообщение. Буковина обратилась к фанатам перед матчем с Динамо

Лидер Первой лиги Украины опубликовал важное сообщение

21 апреля 2026, 10:38 | Обновлено 21 апреля 2026, 10:59
826
0
Важное сообщение. Буковина обратилась к фанатам перед матчем с Динамо
ФК Буковина

Уже сегодня, 21 апреля, Буковина в номинально-домашнем матче сыграет против киевского Динамо в полуфинале Кубка Украины.

Пресс-служба черновицкого клуба выступила с официальным заявлением перед поединком, обратившись к фанатам своей команды:

«Уважаемые болельщики! Сегодня, 21 апреля, в 18:00 в Тернополе состоится матч 1/2 финала VBET Кубка Украины «Буковина» – «Динамо». Поединок вызвал большой ажиотаж среди болельщиков, так что на стадионе ожидается значительное количество зрителей.

В связи с этим настоятельно просим болельщиков приходить на стадион раньше времени, чтобы избежать очередей и успеть занять свои места согласно приобретенным билетам до стартового свистка. Отмечаем, что вход на стадион будет открыт за 3 часа до начала матча, приходите заранее!

Также обращаем внимание, что заезд на территорию стадиона будет полностью закрыт. Убедительно просим не парковать транспортные средства у въездов на территорию, чтобы не создавать препятствий.

В случае объявления воздушной тревоги матч будет приостановлен, а зрители должны немедленно покинуть территорию стадиона и пройти до ближайших укрытий. Со схемой эвакуации со стадиона и расположением укрытий, а также схемой секторов Тернопольского городского стадиона можно ознакомиться на изображении, добавленном к этой новости.

Также для болельщиков на территории стадиона будет работать фан-шоп, где все желающие смогут приобрести клубную атрибутику Буковины, одежду и сувениры для яркой поддержки родной команды на трибунах! Мы с нетерпением ждем вашу горячую поддержку в Тернополе! Вперед, Буковина!» – говорится в сообщении.

Матч Буковина – Динамо запланировано на сегодня, 21 апреля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
