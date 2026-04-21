Экс-тренер сборных Украины оценил перспективы Пономаренко в сезоне 2025/26

Бывший тренер сборных Украины разных возрастных категорий Владимир Цыткин оценил перспективы форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко после матча с луганской «Зарей» (3:1).

«Пономаренко станет лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги, почти не сомневаюсь в этом. Во-первых – он набрал хорошую форму и поймал игру, как говорится.

Во-вторых – конкуренты Матфея не отличаются такой стабильностью, как он. Вообще, грустно смотреть на такую ​​результативность форвардов, я не о Пономаренко, а о других бомбардирах – забивать девять-десять голов за более чем 20 матчей – это мало, слабый показатель.

Однако это проблемы конкурентов Пономаренко, не его.

Кстати, относительно момента с пенальти, который Пономаренко «привез» своей команде, ругать Матвея не за что – он отрабатывал в защите, но сделал это несколько неуклюже, потому что он не защитник.

Такие ошибки можно простить и даже похвалить – не отключился, боролся. Что касается «Зари», то очень разочаровала команда Виктора Скрипника», – подытожил Цыткин.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 18 матчей за первую команду «Динамо» и забил 11 голов. Талантливый форвард делит с Филиппом Будковским первое место в рейтинге бомбардиров чемпионата (по десять результативных ударов).