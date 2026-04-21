  4. Экс-тренер сборных Украины оценил перспективы Пономаренко в сезоне 2025/26
21 апреля 2026, 15:23
Владимир Цыткин уверен, что форвард киевского «Динамо» станет лучшим бомбардиром чемпионата

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Бывший тренер сборных Украины разных возрастных категорий Владимир Цыткин оценил перспективы форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко после матча с луганской «Зарей» (3:1).

«Пономаренко станет лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги, почти не сомневаюсь в этом. Во-первых – он набрал хорошую форму и поймал игру, как говорится.

Во-вторых – конкуренты Матфея не отличаются такой стабильностью, как он. Вообще, грустно смотреть на такую ​​результативность форвардов, я не о Пономаренко, а о других бомбардирах – забивать девять-десять голов за более чем 20 матчей – это мало, слабый показатель.

Однако это проблемы конкурентов Пономаренко, не его.

Кстати, относительно момента с пенальти, который Пономаренко «привез» своей команде, ругать Матвея не за что – он отрабатывал в защите, но сделал это несколько неуклюже, потому что он не защитник.

Такие ошибки можно простить и даже похвалить – не отключился, боролся. Что касается «Зари», то очень разочаровала команда Виктора Скрипника», – подытожил Цыткин.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 18 матчей за первую команду «Динамо» и забил 11 голов. Талантливый форвард делит с Филиппом Будковским первое место в рейтинге бомбардиров чемпионата (по десять результативных ударов).

