Названа сумма премий, которую Металлист 1925 выплатит за победу над Динамо

Руководство харьковского «Металлиста 1925» поблагодарило своих футболистов за победу над чемпионом Украины.

В матче 23-го тура харьковчане благодаря голу Дениса Антюха одержали минимальную победу над «Динамо» – 1:0. Как отметил журналист Игорь Бурбас, за эту победу руководство харьковского клуба поблагодарило игроков премиями – 2 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» рассчитывает подписать других игроков «Динамо». По информации источника, в шорт-лист харьковчан входят сразу два нападающих киевлян – Эдуардо Герреро и Федор Задорожный.