Названа сумма премий, которую Металлист 1925 выплатит за победу над Динамо
Харьковский клуб недавно одержал победу со счётом 1:0
Руководство харьковского «Металлиста 1925» поблагодарило своих футболистов за победу над чемпионом Украины.
В матче 23-го тура харьковчане благодаря голу Дениса Антюха одержали минимальную победу над «Динамо» – 1:0. Как отметил журналист Игорь Бурбас, за эту победу руководство харьковского клуба поблагодарило игроков премиями – 2 тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» рассчитывает подписать других игроков «Динамо». По информации источника, в шорт-лист харьковчан входят сразу два нападающих киевлян – Эдуардо Герреро и Федор Задорожный.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
