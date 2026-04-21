ФОТО. Ламин Ямаль шокировал своим поведением по дороге назад в Барселону
Ламин Ямаль позволил себе немного расслабиться...
Молодой талант «Барселоны» Ламин Ямаль оказался в центре внимания после того, как получил награду лучшему молодому спортсмену на церемонии Laureus Awards-2026.
После мероприятия произошел неожиданный эпизод во время возвращения спортсмена домой: футболист опубликовал в соцсетях фото из частного самолета, где он вместе с друзьями ест фастфуд, в частности McDonald’s.
Этот момент вызвал неоднозначную реакцию среди фанатов, ведь уже в среду «Барселона» проведет важный матч против «Сельты» в рамках Ла Лиги, где команда продолжает борьбу за чемпионство.
Некоторые болельщики считают такое поведение легкомысленным, особенно с учетом напряженного календаря и высоких ставок сезона.
В то же время другие напоминают, что Ямалю только 18 лет – он еще очень молодой игрок, а его организм быстро восстанавливается, поэтому подобные «послабления» иногда допустимы.
Тем не менее внимание к деталям и профессиональный подход остаются ключевыми на финишном отрезке сезона, где каждый матч может решить судьбу титула.
