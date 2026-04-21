Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ламин Ямаль шокировал своим поведением по дороге назад в Барселону
Другие новости
21 апреля 2026, 02:56 |
254
0

Ламин Ямаль позволил себе немного расслабиться...

Instagram. Ламин Ямаль

Молодой талант «Барселоны» Ламин Ямаль оказался в центре внимания после того, как получил награду лучшему молодому спортсмену на церемонии Laureus Awards-2026.

После мероприятия произошел неожиданный эпизод во время возвращения спортсмена домой: футболист опубликовал в соцсетях фото из частного самолета, где он вместе с друзьями ест фастфуд, в частности McDonald’s.

Этот момент вызвал неоднозначную реакцию среди фанатов, ведь уже в среду «Барселона» проведет важный матч против «Сельты» в рамках Ла Лиги, где команда продолжает борьбу за чемпионство.

Некоторые болельщики считают такое поведение легкомысленным, особенно с учетом напряженного календаря и высоких ставок сезона.

В то же время другие напоминают, что Ямалю только 18 лет – он еще очень молодой игрок, а его организм быстро восстанавливается, поэтому подобные «послабления» иногда допустимы.

Тем не менее внимание к деталям и профессиональный подход остаются ключевыми на финишном отрезке сезона, где каждый матч может решить судьбу титула.

По теме:
фото lifestyle Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем