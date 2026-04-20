БОНДАРЬ: «Вратарь ошибся, и я коленом забил. Мы знаем, кто куда бежит»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь, автор победного гола в матче с «Полесьем» (1:0), в эфире «Футбол 360» поделился впечатлениями от игры 24-го тура УПЛ.

– Поздравляем с победой! Хотим услышать от вас об этом голе: как он получился?

– Был угловой, и у нас в принципе есть наигранные стандарты, поэтому мы знаем, кто куда бежит. Последовала отличная подача, Волынец ошибся, и я забил коленом. Подача была очень хорошая, и удалось отличиться.

– В этом сезоне вы уже забиваете четвертый мяч, и это рекорд в вашей карьере. Хотя знаем, что в юношеском возрасте удавалось забивать столько же. Что предшествует успеху в этом сезоне и что мотивирует?

– Вы очень хорошо знаете мою футбольную историю еще с юношеского возраста, поэтому спасибо за это. Наверное, мотивирует то, что сейчас у нас с женой особый этап в жизни – она беременна, и это дает двойную мотивацию и ответственность, когда выхожу на поле. Мы долго об этом не говорили, но после того как поделились новостью, я никак не мог забить. Мы договорились, что когда забью, обязательно положу мяч под футболку, и это была моя мечта. Слава Богу, все получилось: я забил и принес команде очень важные три очка, поэтому я очень счастлив.

– Что произошло накануне матча, что Марлон Гомес не вышел на игру?

– После разминки он почувствовал дискомфорт в мышце. Марлон сказал, что доверяет Бондаренко и подчеркнул, что не хочет подводить команду. Это была непредвиденная ситуация.

– Наблюдая за первым таймом, мы удивлялись, что у «Шахтера» не было ударов. Очевидно, не все получалось в атаке. Почему?

– Все знают, что команда Руслана Петровича Ротаня очень хорошо организована и прежде всего дисциплинирована в обороне, поэтому было сложно найти свой момент. Где-то мы не совсем правильно использовали свои лучшие качества. В принципе, понимали, что это матч, возможно, до одного забитого мяча. Знали, что нужно терпение и давление на соперника. Думаю, если брать игру в целом, мы полностью заслуживали победу, и счет мог быть крупнее.

– Терпение – это одно, а силы – другое. У вас сейчас четвертый матч в этой плотной серии, которая только начинается: дальше Киев, Ровно, Краков, снова Киев и потом Лондон. Слышали от Дарио Срны, что есть ротация и команда готова. Лично вам хватает времени на восстановление и хотя бы какие-то тренировки?

– Если честно, за эти 20 дней, как мы начали тренироваться, помню: выходишь на поле, и у тебя только предматчевое занятие, а после – день-два восстановления. Если играешь каждые два-три дня, то лично для меня это даже лучше в физическом плане, чем когда играешь раз в неделю. Но мы знаем, что в нашей стране непросто с переездами, поэтому восстановление в автобусе влияет не лучшим образом. Мы стараемся делать все, что говорят врачи, потому что понимаем, что сейчас очень тяжелый период. Когда тренер доверяет, понимаешь, что не имеешь права подвести ни команду, ни тренера.