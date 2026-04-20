  4. БОНДАРЬ: «Вратарь ошибся, и я коленом забил. Мы знаем, кто куда бежит»
20 апреля 2026, 23:47 | Обновлено 20 апреля 2026, 23:50
Защитник Шахтера прокомментировал победу в матче против Полесья

ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь, автор победного гола в матче с «Полесьем» (1:0), в эфире «Футбол 360» поделился впечатлениями от игры 24-го тура УПЛ.

– Поздравляем с победой! Хотим услышать от вас об этом голе: как он получился?

– Был угловой, и у нас в принципе есть наигранные стандарты, поэтому мы знаем, кто куда бежит. Последовала отличная подача, Волынец ошибся, и я забил коленом. Подача была очень хорошая, и удалось отличиться.

– В этом сезоне вы уже забиваете четвертый мяч, и это рекорд в вашей карьере. Хотя знаем, что в юношеском возрасте удавалось забивать столько же. Что предшествует успеху в этом сезоне и что мотивирует?

– Вы очень хорошо знаете мою футбольную историю еще с юношеского возраста, поэтому спасибо за это. Наверное, мотивирует то, что сейчас у нас с женой особый этап в жизни – она беременна, и это дает двойную мотивацию и ответственность, когда выхожу на поле. Мы долго об этом не говорили, но после того как поделились новостью, я никак не мог забить. Мы договорились, что когда забью, обязательно положу мяч под футболку, и это была моя мечта. Слава Богу, все получилось: я забил и принес команде очень важные три очка, поэтому я очень счастлив.

– Что произошло накануне матча, что Марлон Гомес не вышел на игру?

– После разминки он почувствовал дискомфорт в мышце. Марлон сказал, что доверяет Бондаренко и подчеркнул, что не хочет подводить команду. Это была непредвиденная ситуация.

– Наблюдая за первым таймом, мы удивлялись, что у «Шахтера» не было ударов. Очевидно, не все получалось в атаке. Почему?

– Все знают, что команда Руслана Петровича Ротаня очень хорошо организована и прежде всего дисциплинирована в обороне, поэтому было сложно найти свой момент. Где-то мы не совсем правильно использовали свои лучшие качества. В принципе, понимали, что это матч, возможно, до одного забитого мяча. Знали, что нужно терпение и давление на соперника. Думаю, если брать игру в целом, мы полностью заслуживали победу, и счет мог быть крупнее.

– Терпение – это одно, а силы – другое. У вас сейчас четвертый матч в этой плотной серии, которая только начинается: дальше Киев, Ровно, Краков, снова Киев и потом Лондон. Слышали от Дарио Срны, что есть ротация и команда готова. Лично вам хватает времени на восстановление и хотя бы какие-то тренировки?

– Если честно, за эти 20 дней, как мы начали тренироваться, помню: выходишь на поле, и у тебя только предматчевое занятие, а после – день-два восстановления. Если играешь каждые два-три дня, то лично для меня это даже лучше в физическом плане, чем когда играешь раз в неделю. Но мы знаем, что в нашей стране непросто с переездами, поэтому восстановление в автобусе влияет не лучшим образом. Мы стараемся делать все, что говорят врачи, потому что понимаем, что сейчас очень тяжелый период. Когда тренер доверяет, понимаешь, что не имеешь права подвести ни команду, ни тренера.

По теме:
ФОТО. Беременная жена игрока сборной Украины показала сюрприз от любимого
ТУРАН: «Невозможно ожидать высокого уровня после 16 часов автобусом»
В Шахтере определили лучшего игрока победного матча с Полесьем
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер - Полесье Валерий Бондарь
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Футбол | 20 апреля 2026, 20:39 17
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате

Горняки в центральном матче тура минимально обыграли Полесье из Житомира

Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Другие виды | 20 апреля 2026, 09:09 3
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии

Ирина Дерюгина высказалась о российской школе художественной гимнастики

ФОТО. Девушка Холанда недовольна – форвард вернулся домой в царапинах
Футбол | 21.04.2026, 00:20
ФОТО. Девушка Холанда недовольна – форвард вернулся домой в царапинах
ФОТО. Девушка Холанда недовольна – форвард вернулся домой в царапинах
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Футбол | 20.04.2026, 08:22
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Футбол | 20.04.2026, 07:00
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Популярные новости
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
19.04.2026, 09:30 23
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 9
Теннис
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 3
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 2
Футбол
Александр КРАСЮК: «Если бы Усик слушал меня и остался со мной...»
Александр КРАСЮК: «Если бы Усик слушал меня и остался со мной...»
19.04.2026, 19:07 3
Бокс
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 30
Теннис
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
