Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  В Шахтере определили лучшего игрока победного матча с Полесьем
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 23:44 | Обновлено 20 апреля 2026, 23:46
В Шахтере определили лучшего игрока победного матча с Полесьем

Валерий Бондарь получил наибольшее количество голосов

Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Донецкий «Шахтер» назвал защитника Валерия Бондаря лучшим футболистом матча против житомирского «Полесья», который состоялся во Львове в рамках 24-го тура УПЛ.

Валерий стал автором единственного гола в матче, забив на 56-й минуте. Точный удар Бондаря принес «горнякам» первую победу над «волками» в истории (1:0).

Болельщики «Шахтера» без каких-либо сомнений отдали свои голоса за кандидатуру защитника, который в итоге получил звание игрока матча.

Донецкий клуб благодаря этой победе возглавил турнирную таблицу УПЛ: команда провела 23 матча и набрала 54 очка.

По теме:
ФОТО. Беременная жена игрока сборной Украины показала сюрприз от любимого
ТУРАН: «Невозможно ожидать высокого уровня после 16 часов автобусом»
БОНДАРЬ: «Вратарь ошибся, и я коленом забил. Мы знаем, кто куда бежит»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Валерий Бондарь Шахтер - Полесье лучший игрок
Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будущий соперник Шахтера в полуфинале ЛК сыграл боевой матч АПЛ
Футбол | 20 апреля 2026, 23:59 0
Будущий соперник Шахтера в полуфинале ЛК сыграл боевой матч АПЛ
Будущий соперник Шахтера в полуфинале ЛК сыграл боевой матч АПЛ

Кристал Пэлас и Вест Хэм разошлись миром, гол Исмаила Сарра не был засчитан

МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
Футбол | 20 апреля 2026, 10:14 2
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»

Мирон Богданович вспомнил, каким футболистом был Гусин

Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
Футбол | 20.04.2026, 09:22
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Футбол | 20.04.2026, 20:39
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Футбол | 20.04.2026, 08:06
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
19.04.2026, 07:09
Авто/мото
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
19.04.2026, 20:38 6
Теннис
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 4
Футбол
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
19.04.2026, 01:32
Бокс
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
19.04.2026, 20:03 3
Теннис
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
19.04.2026, 08:34 6
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем