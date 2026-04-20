В Шахтере определили лучшего игрока победного матча с Полесьем

Донецкий «Шахтер» назвал защитника Валерия Бондаря лучшим футболистом матча против житомирского «Полесья», который состоялся во Львове в рамках 24-го тура УПЛ.

Валерий стал автором единственного гола в матче, забив на 56-й минуте. Точный удар Бондаря принес «горнякам» первую победу над «волками» в истории (1:0).

Болельщики «Шахтера» без каких-либо сомнений отдали свои голоса за кандидатуру защитника, который в итоге получил звание игрока матча.

Донецкий клуб благодаря этой победе возглавил турнирную таблицу УПЛ: команда провела 23 матча и набрала 54 очка.