Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома намерена приобрести игрока сборной Украины в партнеры Довбику
Италия
21 апреля 2026, 22:07 |
1012
0

Рома намерена приобрести игрока сборной Украины в партнеры Довбику

Конопля может переехать в Рим

21 апреля 2026, 22:07 |
1012
0
Рома намерена приобрести игрока сборной Украины в партнеры Довбику
ФК Шахтер. Ефим Конопля

Римская «Рома» продолжает внимательно следить за украинским рынком и рассматривает возможность подписания еще одного игрока сборной Украины.

По информации источника, итальянский клуб заинтересован в правом защитнике «Шахтера» и национальной сборной Украины по футболу Ефиме Конопле. Сообщается, что между сторонами уже состоялись предварительные контакты относительно потенциального трансфера.

Контракт футболиста с «Шахтером» действует до конца сентября, однако из-за особенностей трансферного календаря Европы его возможный уход может состояться либо по договоренности между клубами, либо уже зимой в качестве свободного агента.

Конопля пока не продлевает соглашение с донецким клубом и настроен попробовать себя за рубежом.

В текущем сезоне защитник провел 27 матчей за «Шахтер», в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем