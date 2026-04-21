Рома намерена приобрести игрока сборной Украины в партнеры Довбику

Римская «Рома» продолжает внимательно следить за украинским рынком и рассматривает возможность подписания еще одного игрока сборной Украины.

По информации источника, итальянский клуб заинтересован в правом защитнике «Шахтера» и национальной сборной Украины по футболу Ефиме Конопле. Сообщается, что между сторонами уже состоялись предварительные контакты относительно потенциального трансфера.

Контракт футболиста с «Шахтером» действует до конца сентября, однако из-за особенностей трансферного календаря Европы его возможный уход может состояться либо по договоренности между клубами, либо уже зимой в качестве свободного агента.

Конопля пока не продлевает соглашение с донецким клубом и настроен попробовать себя за рубежом.

В текущем сезоне защитник провел 27 матчей за «Шахтер», в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.