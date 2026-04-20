20 апреля 2026, 22:51 | Обновлено 20 апреля 2026, 23:19
ВИДЕО. Два гола и ассист. Как украинцы зажгли в Грузии

Андрей Андрейчук и Илья Скрипник выдали яркий матч за «Гагру»

20 апреля 2026, 22:51 | Обновлено 20 апреля 2026, 23:19
ФК Гагра

17 апреля два украинских футболиста – Андрей Андрейчук и Илья Скрипник – самостоятельно организовали голы для клуба «Гагра» в седьмом туре чемпионата Грузии против «Торпедо» Кутаиси.

Андрейчук продемонстрировал высокий уровень удара в касание и забил мяч «в раздевалку», сравняв счет в матче.

Гол Скрипника был забит во втором тайме с передачи того же Андрейчука.

Несмотря на яркую игру украинского дуэта, «Гагра» не смогла удержать преимущество – 2:2.

Также весь матч за хозяев отыграл украинский вратарь Александр Воробей, а в запасе у гостей остался Виктор Близниченко.

После семи туров «Гагра» занимает последнее место: 10-я позиция и шесть очков. «Торпедо» значительно выше – пятое место (восемь очков).

Чемпионат Грузии. 7-й тур, 17 апреля

«Гагра» – «Торпедо» Кутаиси – 2:2

Голы: Андрейчук, 45+1, Скрипник, 58 – Мамучашвили, 5, Пирес, 76

Видео голов и обзор матча:

