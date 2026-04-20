ВИДЕО. Два гола и ассист. Как украинцы зажгли в Грузии
Андрей Андрейчук и Илья Скрипник выдали яркий матч за «Гагру»
17 апреля два украинских футболиста – Андрей Андрейчук и Илья Скрипник – самостоятельно организовали голы для клуба «Гагра» в седьмом туре чемпионата Грузии против «Торпедо» Кутаиси.
Андрейчук продемонстрировал высокий уровень удара в касание и забил мяч «в раздевалку», сравняв счет в матче.
Гол Скрипника был забит во втором тайме с передачи того же Андрейчука.
Несмотря на яркую игру украинского дуэта, «Гагра» не смогла удержать преимущество – 2:2.
Также весь матч за хозяев отыграл украинский вратарь Александр Воробей, а в запасе у гостей остался Виктор Близниченко.
После семи туров «Гагра» занимает последнее место: 10-я позиция и шесть очков. «Торпедо» значительно выше – пятое место (восемь очков).
Чемпионат Грузии. 7-й тур, 17 апреля
«Гагра» – «Торпедо» Кутаиси – 2:2
Голы: Андрейчук, 45+1, Скрипник, 58 – Мамучашвили, 5, Пирес, 76
Видео голов и обзор матча:
