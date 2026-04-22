Гонка бомбардиров УПЛ. Где Пономаренко и кто в лидерах?

22 апреля 2026, 08:22 |
Список возглавляют Пономаренко и Будковский

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

По итогам 24-го тура чемпионата Украины по футболу в гонке бомбардиров чемпионата не появилось единоличного лидера – у обоих теперь по десять голов.

Лидировать в рейтинге продолжают Матвей Пономаренко и Филипп Будковский, которые отличились в очном поединке.

Свое положение в гонке бомбардиров не смог улучшить форвард «Карпат» Бабукарр Фаал, который не может забить уже второй тур подряд.

На два гола отстают от лидеров Андрей Сторчоус, Марк Ассинор и Николай Гайдучик, которые в 24-м туре также промолчали и не отличились результативными ударами.

Рейтинг бомбардиров УПЛ 2025/26

  • Матвей Пономаренко (Динамо Киев) – 10
  • Филипп Будковский (Заря Луганск) – 10
  • Бабукарр Фаал (Карпаты Львов) – 9
  • Андрей Сторчоус (Кудровка) – 8
  • Марк Ассинор (ЛНЗ Черкассы) – 8
  • Николай Гайдучик (Полесье Житомир) – 8
  • Эгиналду (Шахтер Донецк) – 7
  • Неманья Андушич (Заря Луганск) – 7
  • Проспер Сопуручи Обах (Шахтер Донецк) – 7
  • Петер Мандела Итодо (Металлист 1925 Харьков) – 7

По теме:
Коуч Буковины объяснил поражение от Динамо, сказав о скандальном голе
Пономаренко выступил с заявлением, объяснив скандальный гол Буковине
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Честно, я этого не ожидал»
бомбардиры Матвей Пономаренко Динамо Киев Филипп Будковский Заря Луганск Бабукарр Фаал Карпаты Львов Андрей Сторчоус Кудровка Марк Ассинор ЛНЗ Черкассы Николай Гайдучик Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Футбол | 21 апреля 2026, 10:37 23
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом

«Аякс» решил подписать Рафаэля Геррейру, чтобы заменить травмированного Александра Зинченко

Костюк назвал главного героя Динамо в полуфинале Кубка Украины
Футбол | 22 апреля 2026, 03:55 2
Костюк назвал главного героя Динамо в полуфинале Кубка Украины
Костюк назвал главного героя Динамо в полуфинале Кубка Украины

Тренер выделил Нещерета

Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Футбол | 21.04.2026, 10:22
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
«Куда ты детям ломаешь психику?» Козловский уничтожил Рух
Футбол | 21.04.2026, 09:42
«Куда ты детям ломаешь психику?» Козловский уничтожил Рух
«Куда ты детям ломаешь психику?» Козловский уничтожил Рух
Ламин ЯМАЛЬ: «Это трудно осознать, но мне же всего 18 лет»
Футбол | 22.04.2026, 08:32
Ламин ЯМАЛЬ: «Это трудно осознать, но мне же всего 18 лет»
Ламин ЯМАЛЬ: «Это трудно осознать, но мне же всего 18 лет»
Популярные новости
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
20.04.2026, 09:02 11
Футбол
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 5
Футбол
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
20.04.2026, 08:02 3
Бокс
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
20.04.2026, 22:59 1
Снукер
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
