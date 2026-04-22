Гонка бомбардиров УПЛ. Где Пономаренко и кто в лидерах?
По итогам 24-го тура чемпионата Украины по футболу в гонке бомбардиров чемпионата не появилось единоличного лидера – у обоих теперь по десять голов.
Лидировать в рейтинге продолжают Матвей Пономаренко и Филипп Будковский, которые отличились в очном поединке.
Свое положение в гонке бомбардиров не смог улучшить форвард «Карпат» Бабукарр Фаал, который не может забить уже второй тур подряд.
На два гола отстают от лидеров Андрей Сторчоус, Марк Ассинор и Николай Гайдучик, которые в 24-м туре также промолчали и не отличились результативными ударами.
Рейтинг бомбардиров УПЛ 2025/26
- Матвей Пономаренко (Динамо Киев) – 10
- Филипп Будковский (Заря Луганск) – 10
- Бабукарр Фаал (Карпаты Львов) – 9
- Андрей Сторчоус (Кудровка) – 8
- Марк Ассинор (ЛНЗ Черкассы) – 8
- Николай Гайдучик (Полесье Житомир) – 8
- Эгиналду (Шахтер Донецк) – 7
- Неманья Андушич (Заря Луганск) – 7
- Проспер Сопуручи Обах (Шахтер Донецк) – 7
- Петер Мандела Итодо (Металлист 1925 Харьков) – 7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
