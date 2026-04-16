Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известна судьба Пономаренко после отказа продлевать контракт с Динамо
16 апреля 2026, 22:22
Известна судьба Пономаренко после отказа продлевать контракт с Динамо

Ожидается, что футболист и «Динамо» придут к соглашению позже

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло отреагировал на информацию о том, что нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко пока отказывается продлевать контракт с клубом.

– Известно, что киевский клуб предложил Пономаренко продлить контракт, который истекает в 2026 году. Однако, если верить СМИ, он пока отказался. Как думаете, почему?

– Что касается продления или не продления контракта, то могу сказать, что я знаком с агентом футболиста Максимом Карагодиным. Я догадываюсь, какие могут быть расклады в этом вопросе. Не думаю, что у киевского клуба возникнут какие-то проблемы с продлением соглашения. Считаю, что агент отнесется с пониманием к руководству ФК «Динамо».

Даже если и будут какие-то недоразумения, то в итоге заинтересованные стороны все же договорятся. По крайней мере, так в делах с динамовским клубом у Карагодина было всегда.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
вже таке було.
мать думали шо підсмажать цю інфу і буде як нова,
але воно тільки старим тхне...)
