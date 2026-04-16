Известна судьба Пономаренко после отказа продлевать контракт с Динамо

Футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло отреагировал на информацию о том, что нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко пока отказывается продлевать контракт с клубом.

– Известно, что киевский клуб предложил Пономаренко продлить контракт, который истекает в 2026 году. Однако, если верить СМИ, он пока отказался. Как думаете, почему?

– Что касается продления или не продления контракта, то могу сказать, что я знаком с агентом футболиста Максимом Карагодиным. Я догадываюсь, какие могут быть расклады в этом вопросе. Не думаю, что у киевского клуба возникнут какие-то проблемы с продлением соглашения. Считаю, что агент отнесется с пониманием к руководству ФК «Динамо».

Даже если и будут какие-то недоразумения, то в итоге заинтересованные стороны все же договорятся. По крайней мере, так в делах с динамовским клубом у Карагодина было всегда.